https://1prime.ru/20240624/terakt-849442860.html

Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков

Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков - 24.06.2024, ПРАЙМ

Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков

Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. Подробности она... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T15:01+0300

2024-06-24T15:01+0300

2024-06-24T15:01+0300

махачкала

дербент

теракт

церковь

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. Подробности она рассказала корреспонденту РИА Новости.По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться. "Со зрением минус пять с чем-то он стрелял <...> Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там", – рассказала Терехова. Охранник Михаил погиб, а выжившим помогли выбраться сотрудники Росгвардии. Каменный собор стоит на этом месте в столице Дагестана более 120 лет. Сегодня при нем работает не только лавка, но и православная библиотека, воскресная школа для взрослых и детей и благотворительная столовая.В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.

https://1prime.ru/20240623/makhachkala-849423446.html

махачкала

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махачкала, дербент, теракт, церковь