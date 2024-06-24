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Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков
Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков - 24.06.2024, ПРАЙМ
Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков
Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. Подробности она... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:01+0300
2024-06-24T15:01+0300
2024-06-24T15:01+0300
махачкала
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. Подробности она рассказала корреспонденту РИА Новости.По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться. "Со зрением минус пять с чем-то он стрелял <...> Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там", – рассказала Терехова. Охранник Михаил погиб, а выжившим помогли выбраться сотрудники Росгвардии. Каменный собор стоит на этом месте в столице Дагестана более 120 лет. Сегодня при нем работает не только лавка, но и православная библиотека, воскресная школа для взрослых и детей и благотворительная столовая.В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.
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махачкала, дербент, теракт, церковь
Махачкала, Дербент, теракт, церковь
Работница церкви в Махачкале рассказала новые подробности атаки боевиков
РИА: работница церкви в Махачкале 3,5 часа пряталась от террористов
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале три с половиной часа пряталась в храме во время нападения террористов. Подробности она рассказала корреспонденту РИА Новости.
По словам Татьяны Тереховой, охранник церкви Михаил отстреливался из травматического пистолета. И до последнего давал прихожанам возможность спрятаться. "Со зрением минус пять с чем-то он стрелял <...> Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там", – рассказала Терехова.
Охранник Михаил погиб, а выжившим помогли выбраться сотрудники Росгвардии. Каменный собор стоит на этом месте в столице Дагестана более 120 лет. Сегодня при нем работает не только лавка, но и православная библиотека, воскресная школа для взрослых и детей и благотворительная столовая.
В воскресенье, когда православные праздновали День Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся от боевиков