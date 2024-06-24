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Зеленский объявил об отставке командующего объединенными силами ВСУ Содоля

Зеленский объявил об отставке командующего объединенными силами ВСУ Содоля - 24.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский объявил об отставке командующего объединенными силами ВСУ Содоля

Владимир Зеленский назначил новым командующим объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T20:39+0300

2024-06-24T20:39+0300

2024-06-24T20:39+0300

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новым командующим объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. Бригадного генерала Андрея Гнатова заочно осудили в России за преступления в Донбассе."Принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале. После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.

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украина, владимир зеленский, сво