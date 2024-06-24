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США во вторник объявят новый пакет военной помощи Киеву, пишет СМИ
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Киеву, пишет СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Киеву, пишет СМИ
США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T23:27+0300
2024-06-24T23:27+0300
2024-06-24T23:27+0300
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ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой на информированные источники. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, отметил один из собеседников агентства. По его словам, кассетные боеприпасы не будут включены в новый транш.Комментируя информацию о готовящемся новом пакете военной помощи США для Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что данная мера Киеву "не поможет". Россия считает, что поставка вооружений Украине мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
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сша, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
США во вторник объявят новый пакет военной помощи Киеву, пишет СМИ
AP: США во вторник объявят новый пакет военной помощи Киеву на $150 миллионов
ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. США во вторник объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 150 миллионов долларов, передает в понедельник агентство AP со ссылкой на информированные источники.
В новый пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, отметил один из собеседников агентства. По его словам, кассетные боеприпасы не будут включены в новый транш.
Комментируя информацию о готовящемся новом пакете военной помощи США для Украины, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что данная мера Киеву "не поможет".
Россия считает, что поставка вооружений Украине мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. Он подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе