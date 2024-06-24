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Юань держится в районе 7-месячных минимумов против доллара США

Юань держится в районе 7-месячных минимумов против доллара США - 24.06.2024, ПРАЙМ

Юань держится в районе 7-месячных минимумов против доллара США

Китайский юань в понедельник держится в районе 7-месячных минимумов против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд,... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:46+0300

2024-06-24T11:46+0300

2024-06-24T11:46+0300

китайский юань

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валютный рынок

юань

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник держится в районе 7-месячных минимумов против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, испытывая давление со стороны силы американской валюты и признаков слабости во второй по величине экономике мира.На прошедшей неделе юань находился в непосредственной близости от нижней границы допустимого внутридневного диапазона, так как отток капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоры о том, что центральный банк позволяет национальной валюте слабеть, оказывают давление на настроения.По состоянию на 02.56 по Гринвичу на континентальном спот-рынке пара доллар/юань торговалась по 7,2615, так как трейдеры ждут выхода ряда ключевых данных Китая, а также индикаторов США, которые способны повлиять на перспективы политики ФРС.Торговая активность была сдержанной, так как азиатские рынки наблюдали за продвижением японской иены в сторону минимумов за 34 года, достижение которых в конце апреля спровоцировало валютную интервенцию со стороны японских властей.В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1201 за доллар США. Это был самый низкий уровень с ноября 2023 года, но он все равно был выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Такого рода срединные курсы "укрепили нас во мнении, что Народный банк Китая стремится к очень размеренному ослаблению юаня и сохранению его базовой стабильности", отметил Кристофер Вонг, стратег-аналитик OCBC Bank.Судя по срединному курсу понедельника, юаню позволяется опуститься до 7,2625 за доллар.Постепенное ослабление юаня против доллара отчасти помогло уменьшить несоответствие между политикой сильного юаня, которой, по всей видимости, придерживается Народный банк Китая, и его в целом мягкой денежно-кредитной политикой, указали в RBC Capital Markets."В то же время Пекин очень опасается финансовой нестабильности на фоне ослабления национальной валюты, и эпизод 2015-2016 годов все еще свеж в памяти", - отметили там.Речь идет о резком ослаблении юаня в августе 2015 года, которое взбудоражило мировые финансовые рынки.На этой неделе все будут внимательное следить за экономическими данными Китая и других стран, которые помогут прояснить дальнейшие перспективы.В частности, трейдеры ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики.В этот же день в Китае будут опубликованы данные по прибылям промышленных компаний за май.В воскресенье в Китае ожидаются данные по производственному сектору за июнь.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань