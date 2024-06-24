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Доллар США снизился, пара доллар/иена приближается к уровню 160 - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Доллар США снизился, пара доллар/иена приближается к уровню 160
Доллар США снизился, пара доллар/иена приближается к уровню 160 - 24.06.2024, ПРАЙМ
Доллар США снизился, пара доллар/иена приближается к уровню 160
Доллар США немного снизился в понедельник, но оставался вблизи 8-недельного максимума, тогда как пара доллар/японская иена торговалась около 160, провоцируя... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T14:15+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доллар США немного снизился в понедельник, но оставался вблизи 8-недельного максимума, тогда как пара доллар/японская иена торговалась около 160, провоцируя вербальные интервенции со стороны японских властей.В начале торгов пара доллар/иена выросла до 159,94, самого высокого уровня с 29 апреля, когда она достигла 160,245, что тогда заставило Токио потратить почти 9,8 трлн иен на поддержку национальной валюты.На момент написания статьи пара снизилась до 159,75, чему способствовали слова Масато Канды о том, что власти предпримут необходимые шаги в случае чрезмерных колебаний. Даже внесение Японии в список стран, чьи действия на валютном рынке пристально отслеживает Министерство финансов США на предмет манипулирования курсом национальных валют, не удержит Токио от действий, добавил он."Мы будем жестко реагировать на слишком стремительные или же имеющие спекулятивный характер изменения курса", - сказал Канда, отметив, что определенного уровня для начала интервенции нет.Давление на иену возобновилось после того, как Банк Японии ранее в июне решил воздержаться от сокращения программы покупок облигаций до июля. С начала месяца иена потеряла 1,5%."Не думаю, что лишь прорыва психологически важного уровня достаточно для интервенции", - сказал Саймон Харви из Monex."Власти говорят о том, что им больше важны темпы и масштабы колебаний, а не уровни", - добавил он.Протоколы июньского заседания Банка Японии, представленные в понедельник, свидетельствовали о том, что некоторые руководители центрального банка призывали к своевременному повышению ставок, учитывая риск ускорения инфляции выше ожиданий.Иена, которая отличается особой чувствительностью к колебаниям доходности казначейских облигаций США, снизилась с начала года более чем на 10% против доллара, чему способствовала разница между процентными ставками в США и Японии.Спрос на иену как валюту фондирования операций, подразумевающих покупку более высокодоходных валют, также способствовал ее падению против австралийского и новозеландского долларов до 17-летних минимумов.В центре внимания на этой неделе находится базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), наиболее предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Он будет опубликован в пятницу.Опрошенные Reuters экономисты ожидают замедления годового роста индекса в мае до 2,6%. Слабое значение индикатора может укрепить надежды на снижение ключевой ставки ФРС в сентябре. Вероятность подобного развития событий оценивается как 70%, согласно CME FedWatch.Индекс доллара находился на уровне 105,66, немного отступив от достигнутого на прошлой неделе 8-недельного максимума 105,91.Геополитическая ситуация также находится в фокусе внимания рынков. В четверг в США начнутся дебаты кандидатов в президенты, а в выходные во Франции состоится первый этап парламентских выборов."Позиционирование в период выборов во Франции и дебатов в США будет преимущественно защитным", - полагает Харви."Чувство спокойствия негативно отражается на долларе этим утром, но политические риски являются достойным источником силы доллара, и мы ожидаем роста индекса доллара по итогам недели", - добавил он.Евро находится под давлением с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных выборов. С начала июня евро ослаб на 1,2% против доллара США, но на момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,2% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, по 1,07125.Юань на рынке спот торговался по 7,2609 против доллара, оставаясь в пределах узкого диапазона и около минимума за семь месяцев. Давление на китайскую валюту оказывают укрепление доллара и опасения относительно слабости активности во второй по величине экономике мира.
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рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
14:15 24.06.2024
 

Доллар США снизился, пара доллар/иена приближается к уровню 160

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доллар США немного снизился в понедельник, но оставался вблизи 8-недельного максимума, тогда как пара доллар/японская иена торговалась около 160, провоцируя вербальные интервенции со стороны японских властей.
В начале торгов пара доллар/иена выросла до 159,94, самого высокого уровня с 29 апреля, когда она достигла 160,245, что тогда заставило Токио потратить почти 9,8 трлн иен на поддержку национальной валюты.
На момент написания статьи пара снизилась до 159,75, чему способствовали слова Масато Канды о том, что власти предпримут необходимые шаги в случае чрезмерных колебаний. Даже внесение Японии в список стран, чьи действия на валютном рынке пристально отслеживает Министерство финансов США на предмет манипулирования курсом национальных валют, не удержит Токио от действий, добавил он.
"Мы будем жестко реагировать на слишком стремительные или же имеющие спекулятивный характер изменения курса", - сказал Канда, отметив, что определенного уровня для начала интервенции нет.
Давление на иену возобновилось после того, как Банк Японии ранее в июне решил воздержаться от сокращения программы покупок облигаций до июля. С начала месяца иена потеряла 1,5%.
"Не думаю, что лишь прорыва психологически важного уровня достаточно для интервенции", - сказал Саймон Харви из Monex.
"Власти говорят о том, что им больше важны темпы и масштабы колебаний, а не уровни", - добавил он.
Протоколы июньского заседания Банка Японии, представленные в понедельник, свидетельствовали о том, что некоторые руководители центрального банка призывали к своевременному повышению ставок, учитывая риск ускорения инфляции выше ожиданий.
Иена, которая отличается особой чувствительностью к колебаниям доходности казначейских облигаций США, снизилась с начала года более чем на 10% против доллара, чему способствовала разница между процентными ставками в США и Японии.
Спрос на иену как валюту фондирования операций, подразумевающих покупку более высокодоходных валют, также способствовал ее падению против австралийского и новозеландского долларов до 17-летних минимумов.
В центре внимания на этой неделе находится базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), наиболее предпочитаемый ФРС индикатор инфляции. Он будет опубликован в пятницу.
Опрошенные Reuters экономисты ожидают замедления годового роста индекса в мае до 2,6%. Слабое значение индикатора может укрепить надежды на снижение ключевой ставки ФРС в сентябре. Вероятность подобного развития событий оценивается как 70%, согласно CME FedWatch.
Индекс доллара находился на уровне 105,66, немного отступив от достигнутого на прошлой неделе 8-недельного максимума 105,91.
Геополитическая ситуация также находится в фокусе внимания рынков. В четверг в США начнутся дебаты кандидатов в президенты, а в выходные во Франции состоится первый этап парламентских выборов.
"Позиционирование в период выборов во Франции и дебатов в США будет преимущественно защитным", - полагает Харви.
"Чувство спокойствия негативно отражается на долларе этим утром, но политические риски являются достойным источником силы доллара, и мы ожидаем роста индекса доллара по итогам недели", - добавил он.
Евро находится под давлением с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных выборов. С начала июня евро ослаб на 1,2% против доллара США, но на момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,2% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, по 1,07125.
Юань на рынке спот торговался по 7,2609 против доллара, оставаясь в пределах узкого диапазона и около минимума за семь месяцев. Давление на китайскую валюту оказывают укрепление доллара и опасения относительно слабости активности во второй по величине экономике мира.
 
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