https://1prime.ru/20240624/valyuta-849454662.html

Доллар США снизился в свете стабилизации иены

Доллар США снизился в свете стабилизации иены - 24.06.2024, ПРАЙМ

Доллар США снизился в свете стабилизации иены

Доллар в понедельник снизился с максимума почти за восемь недель. Трейдеры вновь следят за ситуацией на предмет вмешательства японских властей для поддержки... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:58+0300

2024-06-24T18:58+0300

2024-06-24T18:58+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

рынки

валютный рынок

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75755/14/757551475_0:29:310:203_1920x0_80_0_0_4c177dbcbe7193bde37821fc4d8b854c.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доллар в понедельник снизился с максимума почти за восемь недель. Трейдеры вновь следят за ситуацией на предмет вмешательства японских властей для поддержки иены после того, как японская валюта торговалась около уровня 160 за доллар, при котором ранее власти уже делали устные предупреждения.Пара доллар/иена выросла до 159,94, самого высокого уровня с 29 апреля, когда она достигла 160,245, что тогда заставило Токио потратить почти 9,8 трлн иен на поддержку национальной валюты.В начале европейской сессии валютная пара на короткий период упала до 158,75, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,28%, по 159,35."На интервенцию это определенно не было похоже…однако это показывает, насколько нервно реагирует рынок на перспективу интервенции, – отмечает Мацкл Браун, старший стратег Pepperstone. – Думаю, если дальнейшее снижение не будет особенно быстрым или хаотичным, Министерство финансов пока вряд ли станет вмешиваться".Ранее замминистра финансов Масато Канда сказал о том, что власти предпримут необходимые шаги в случае чрезмерных колебаний. Даже внесение Японии в список стран, чьи действия на валютном рынке пристально отслеживает Министерство финансов США на предмет манипулирования курсом национальных валют, не удержит Токио от действий, добавил он.Давление на иену возобновилось после того, как Банк Японии ранее в июне решил воздержаться от сокращения программы покупок облигаций до июля. С начала месяца иена потеряла 1,5%.Протоколы июньского заседания Банка Японии, представленные в понедельник, свидетельствуют о том, что некоторые руководители центрального банка призывали к своевременному повышению ставок, учитывая риск ускорения инфляции выше ожиданий.Иена, которая отличается особой чувствительностью к колебаниям доходности казначейских облигаций США, снизилась с начала года более чем на 10% против доллара, чему способствовала большая разница между процентными ставками в США и Японии."Мы все пытаемся понять, есть определенный уровень, на который ориентируется Министерство финансов в плане мер защиты, и идет ли речь об общих рыночных условиях", – сказал Брайан Дейнджерфилд, валютный стратег Natwest Markets.В центре внимания на этой неделе будет базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), наиболее предпочитаемый ФРС индикатор инфляции при оценке прогресса в направлении 2%-ного целевого уровня. Он будет опубликован в пятницу.Слабое значение индикатора, скорее всего, укрепит надежды на снижение ключевой ставки ФРС в сентябре. Вероятность подобного развития событий, судя по фьючерсам, оценивается как 70%.Индекс доллара, оценивающий его курс к корзине валют, включая иену, просел на 0,41% до 105,66, немного отступив от достигнутого на прошлой неделе максимума почти за 8 недель – 105,91.Политическая ситуация на этой неделе тоже будет в центре внимания. В четверг после закрытия торгов в США начнутся дебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа."Определенно есть некоторый интерес к тому, будет ли особо подчеркнут курс доллара, – сказал Дейнджерфилд. – Как известно, когда Трамп занимал пост президента, он порой критиковал стоимость доллара как слишком высокую".В воскресенье во Франции состоится первый тур парламентских выборов."Позиционирование в преддверии первого тура выборов во Франции и дебатов перед выборами президента в США будет преимущественно защитным", - полагает Саймон Харви, директор по валютному анализу в Monex.Евро находится под давлением с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных выборов. На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,44%, по 1,0738, но с начала июня все еще теряет примерно 1%.Фунт укрепился на 0,28% до 1,268 доллара США. Австралийский доллар повысился на 0,18% до 0,6651 доллара США, а новозеландский доллар подрос на 0,16%.Юань на рынке спот торговался по 7,2585 против доллара и близок к минимуму за семь месяцев. Давление на китайскую валюту оказывают укрепление доллара и опасения относительно слабости активности во второй по величине экономике мира.Биткоин снизился до минимума с 10 мая и на момент написания статьи опустился на 4,52% до 61 267,00 доллара США. Эфир снизился на 5,98% до 3310,26 доллара США.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша