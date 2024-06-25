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Этого уже не скрыть: боковик и неопределенность - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Этого уже не скрыть: боковик и неопределенность
Этого уже не скрыть: боковик и неопределенность - 25.06.2024, ПРАЙМ
Этого уже не скрыть: боковик и неопределенность
Российский рубль продемонстрировал укрепление по итогам торгов в понедельник, 24 июня. Курс доллара США снизился на 0,38%, достигнув отметки 86,19 рублей. Евро... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:07+0300
2024-06-25T09:07+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал укрепление по итогам торгов в понедельник, 24 июня. Курс доллара США снизился на 0,38%, достигнув отметки 86,19 рублей. Евро также ослаб по отношению к рублю на 0,33%, опустившись до 92,71 рублей. Наиболее значительное снижение показал юань, потеряв 3,04% и остановившись на уровне 11,67 рублей. Центральный банк России отреагировал на эти изменения, понизив официальный курс доллара на 25 июня до 87,373 рублей, а курс евро - до 94,0759 рублей. Текущая динамика курса доллара сохраняется ниже психологически важной отметки в 90 рублей. Можно выделить несколько ключевых факторов, поддерживающих российскую валюту. Прежде всего, это текущий налоговый период, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажи валюты для уплаты налогов. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ и высокая ключевая ставка также оказывают поддержку рублю. Немаловажную роль играют и продолжающиеся интервенции по продаже валюты со стороны Банка России и Министерства финансов. Однако стоит отметить, что недавнее решение правительства о смягчении требований по обязательной репатриации валютной выручки для крупных экспортеров (снижение порога с 80% до 60%) может оказать некоторое давление на рубль в будущем. На рынке нефти также наблюдаются позитивные тенденции. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,16%, достигнув $85,15. Этому способствовали возобновившиеся ожидания сезонного роста спроса на топливо в летний период, а также сохраняющиеся геополитические риски, которые могут повлиять на поставки нефти. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США. Это снижение обусловлено рядом факторов, включая фиксацию прибыли инвесторами перед насыщенной экономическими событиями неделей, смешанную экономическую картину в США с признаками дезинфляции, осторожную позицию ФРС и ожидания возможного снижения ставок. Ситуация на рынке остается динамичной, и предстоящие экономические данные могут существенно повлиять на дальнейшее движение как доллара, так и нефти. Существуют факторы, способные оказать давление на цены WTI, в частности, возможное решение Федеральной резервной системы США отложить цикл снижения процентных ставок. На утренних торгах во вторник, 25 июня, в Азии баррель нефти торгуется на уровне $85,12. Трейдеры пытаются удержать цену выше ключевого уровня поддержки $84,50. При закрытии дня выше этой отметки возможно возвращение к уровню $86. В краткосрочной перспективе ожидаю колебания курса доллара в диапазоне 85-90 рублей, юаня - 11,5-12,2 рубля, а евро - 90,80-95,20 рублей. Ситуация на валютном рынке остается волатильной, особенно учитывая продолжающуюся адаптацию российской экономики к новым санкциям. Индекс Мосбиржи снизился на 0,52%, до 3098,05 п., индекс РТС - 0,52%, до 1109,55 п. Валюты перешли в боковой тренд, сразу снизилась активность на фондовом рынке. Инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку падение может продолжиться.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:07 25.06.2024
 

Этого уже не скрыть: боковик и неопределенность

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал укрепление по итогам торгов в понедельник, 24 июня. Курс доллара США снизился на 0,38%, достигнув отметки 86,19 рублей. Евро также ослаб по отношению к рублю на 0,33%, опустившись до 92,71 рублей. Наиболее значительное снижение показал юань, потеряв 3,04% и остановившись на уровне 11,67 рублей. Центральный банк России отреагировал на эти изменения, понизив официальный курс доллара на 25 июня до 87,373 рублей, а курс евро - до 94,0759 рублей.

Текущая динамика курса доллара сохраняется ниже психологически важной отметки в 90 рублей. Можно выделить несколько ключевых факторов, поддерживающих российскую валюту. Прежде всего, это текущий налоговый период, во время которого экспортеры традиционно увеличивают продажи валюты для уплаты налогов. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ и высокая ключевая ставка также оказывают поддержку рублю. Немаловажную роль играют и продолжающиеся интервенции по продаже валюты со стороны Банка России и Министерства финансов.

Однако стоит отметить, что недавнее решение правительства о смягчении требований по обязательной репатриации валютной выручки для крупных экспортеров (снижение порога с 80% до 60%) может оказать некоторое давление на рубль в будущем.

На рынке нефти также наблюдаются позитивные тенденции. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,16%, достигнув $85,15. Этому способствовали возобновившиеся ожидания сезонного роста спроса на топливо в летний период, а также сохраняющиеся геополитические риски, которые могут повлиять на поставки нефти.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США. Это снижение обусловлено рядом факторов, включая фиксацию прибыли инвесторами перед насыщенной экономическими событиями неделей, смешанную экономическую картину в США с признаками дезинфляции, осторожную позицию ФРС и ожидания возможного снижения ставок.

Ситуация на рынке остается динамичной, и предстоящие экономические данные могут существенно повлиять на дальнейшее движение как доллара, так и нефти. Существуют факторы, способные оказать давление на цены WTI, в частности, возможное решение Федеральной резервной системы США отложить цикл снижения процентных ставок.

На утренних торгах во вторник, 25 июня, в Азии баррель нефти торгуется на уровне $85,12. Трейдеры пытаются удержать цену выше ключевого уровня поддержки $84,50. При закрытии дня выше этой отметки возможно возвращение к уровню $86.

В краткосрочной перспективе ожидаю колебания курса доллара в диапазоне 85-90 рублей, юаня - 11,5-12,2 рубля, а евро - 90,80-95,20 рублей. Ситуация на валютном рынке остается волатильной, особенно учитывая продолжающуюся адаптацию российской экономики к новым санкциям.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,52%, до 3098,05 п., индекс РТС - 0,52%, до 1109,55 п. Валюты перешли в боковой тренд, сразу снизилась активность на фондовом рынке. Инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку падение может продолжиться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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