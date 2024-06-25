Свой Logan. Станет ли Lada Iskra народным автомобилем

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавно состоялась премьера долгожданной новинки "АвтоВАЗА"— Lada Iskra, серийное производство которой стартует в феврале 2025 года. О запуске данной модели говорили давно. Первоначально были планы, что Iskra заменит Lada Granta. Однако в настоящее время решено сохранить обе модели. По сути, Iskra – наш ответ Renault Logan. Как известно, французский концерн Renault ушел из России, соответственно, ушли и платформы. Понадобилось время, чтобы восстановить модельный ряд. Renault Duster, например, пропал, а Largus только в этом году стал собираться в достаточном количестве. Так что, Iskra – это импортозамещенный вариант Renault Logan третьего поколения. А Logan стал для многих автовладельцев уже культовым автомобилем с известными характеристиками. В этом смысле проект – большая победа концерна “АвтоВАЗ”. В целом, можно говорить о новой платформе, которая запускается в производство. Это долгосрочный проект, который будет постепенно забирать клиентов у Lada Granta. Она в пределах пяти лет завершит свою жизнь на конвейере, а также оттянет поклонников и у Vesta. Очевидно, что автомобиль должен найти своего покупателя. И есть все предпосылки того, что это произойдет. Собственно, это замах на тот самый народный массовый автомобиль. Стоит отметить стильный "огненный" цвет кузова, в котором представили новинку. Он отлично подходит названию модели. Внешне машина очень симпатичная, а салон такой же, что и у привычной Лады, только коробка передач впервые будет шестиступенчатой. У "АвтоВАЗА" была задача вписать "Искру" в свой модельный ряд с точки зрения ценообразования. Ее ожидаемая стоимость уже озвучена - 1,1 - 1,3 миллиона рублей. Цена по сегодняшним меркам приемлемая. В этом сегменте выгоднее сейчас ничего больше и не купишь - даже на первый взнос не хватит. Ждем интересные предложения по автокредитам и окончательную цену в 2025 году.Автор - доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавно состоялась премьера долгожданной новинки "АвтоВАЗА"— Lada Iskra, серийное производство которой стартует в феврале 2025 года.
О запуске данной модели говорили давно. Первоначально были планы, что Iskra заменит Lada Granta. Однако в настоящее время решено сохранить обе модели.
По сути, Iskra – наш ответ Renault Logan. Как известно, французский концерн Renault ушел из России, соответственно, ушли и платформы. Понадобилось время, чтобы восстановить модельный ряд. Renault Duster, например, пропал, а Largus только в этом году стал собираться в достаточном количестве. Так что, Iskra – это импортозамещенный вариант Renault Logan третьего поколения. А Logan стал для многих автовладельцев уже культовым автомобилем с известными характеристиками.
В этом смысле проект – большая победа концерна “АвтоВАЗ”. В целом, можно говорить о новой платформе, которая запускается в производство. Это долгосрочный проект, который будет постепенно забирать клиентов у Lada Granta. Она в пределах пяти лет завершит свою жизнь на конвейере, а также оттянет поклонников и у Vesta.
Очевидно, что автомобиль должен найти своего покупателя. И есть все предпосылки того, что это произойдет. Собственно, это замах на тот самый народный массовый автомобиль. Стоит отметить стильный "огненный" цвет кузова, в котором представили новинку. Он отлично подходит названию модели. Внешне машина очень симпатичная, а салон такой же, что и у привычной Лады, только коробка передач впервые будет шестиступенчатой.
У "АвтоВАЗА" была задача вписать "Искру" в свой модельный ряд с точки зрения ценообразования. Ее ожидаемая стоимость уже озвучена - 1,1 - 1,3 миллиона рублей. Цена по сегодняшним меркам приемлемая. В этом сегменте выгоднее сейчас ничего больше и не купишь - даже на первый взнос не хватит. Ждем интересные предложения по автокредитам и окончательную цену в 2025 году.
Автор - доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков
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