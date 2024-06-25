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Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка
Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка - 25.06.2024, ПРАЙМ
Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка
Компания BMW анонсировала две премьеры на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Немцы обещают сильно удивить зрителей, отмечает издание Motor. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:46+0300
2024-06-25T11:46+0300
авто
bmw
bmw x5
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Компания BMW анонсировала две премьеры на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Немцы обещают сильно удивить зрителей, отмечает издание Motor.На празднике состоится первый показ кроссовера BMW X3 последнего поколения, который уже был рассекречен на онлайн-презентации, но о второй модели пока нет никаких сведений. Немецкий автопроизводитель интригует, обещая "ещё один значительный мировой дебют". Издание предполагает, что в Гудвуде может быть продемонстрирован универсал BMW M5 Touring.Тем временем, российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщал портал Autonews.ru. На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. В автосалон на юге столицы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн.
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авто, bmw, bmw x5
Авто, BMW, BMW X5
11:46 25.06.2024
 
Автоконцерн BMW приготовил "загадочную новинку" для рынка

BMW анонсировала загадочную новинку для Гудвуда

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Компания BMW анонсировала две премьеры на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Немцы обещают сильно удивить зрителей, отмечает издание Motor.
На празднике состоится первый показ кроссовера BMW X3 последнего поколения, который уже был рассекречен на онлайн-презентации, но о второй модели пока нет никаких сведений. Немецкий автопроизводитель интригует, обещая "ещё один значительный мировой дебют". Издание предполагает, что в Гудвуде может быть продемонстрирован универсал BMW M5 Touring.
Тем временем, российские дилеры завезли в столичные крупные автосалоны новые партии немецких кроссоверов BMW. Их доставили по схеме параллельного импорта, сообщал портал Autonews.ru. На юго-западе Москвы BMW X7 предлагают по цене от 21 миллиона рублей. В автосалон на юге столицы BMW X5 готовы продать за 17,1 миллиона рублей. Сэкономить на покупке автомобиля можно оформив кредит или сдав старую машину в трейд-инн.
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