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Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России
Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России
Разрешение США Киеву наносить удары по российской территории приведет к эскалации. Такое мнение выразил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:40+0300
2024-06-25T16:40+0300
2024-06-25T16:40+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Разрешение США Киеву наносить удары по российской территории приведет к эскалации. Такое мнение выразил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй", устраивай хаос", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Крука, в разрастании конфликта заинтересован крупный военно-промышленный комплекс, поскольку эскалация всегда приносит ему огромные прибыли.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
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Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ, РОССИЯ
Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России
Крук: США разрешили ВСУ наносить удары по РФ для эскалации конфликта
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Разрешение США Киеву наносить удары по российской территории приведет к эскалации. Такое мнение выразил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom.
"Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй", устраивай хаос", - сказал он.
По словам Крука, в разрастании конфликта заинтересован крупный военно-промышленный комплекс, поскольку эскалация всегда приносит ему огромные прибыли.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
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