https://1prime.ru/20240625/britaniya-849481334.html

Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России

Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России - 25.06.2024, ПРАЙМ

Устраивай хаос: в Британии высказались об ударах ВСУ по России

Разрешение США Киеву наносить удары по российской территории приведет к эскалации. Такое мнение выразил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:40+0300

2024-06-25T16:40+0300

2024-06-25T16:40+0300

спецоперация на украине

великобритания

всу

россия

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Разрешение США Киеву наносить удары по российской территории приведет к эскалации. Такое мнение выразил бывший сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй", устраивай хаос", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Крука, в разрастании конфликта заинтересован крупный военно-промышленный комплекс, поскольку эскалация всегда приносит ему огромные прибыли.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.

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великобритания, всу, россия