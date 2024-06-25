https://1prime.ru/20240625/chekhiya-849472196.html

Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов

Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов - 25.06.2024, ПРАЙМ

Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов

Первая партия снарядов, закупленных Прагой для Киева в третьих странах, прибыла на Украину, заявил премьер Чехии Петр Фиала. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:05+0300

2024-06-25T13:05+0300

2024-06-25T13:06+0300

спецоперация на украине

украина

чехия

сво

боеприпасы

поставки вооружения

дания

нидерланды

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Первая партия снарядов, закупленных Прагой для Киева в третьих странах, прибыла на Украину, заявил премьер Чехии Петр Фиала.В конце мая полтора десятка стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести более 1,6 миллиарда евро для закупок боеприпасов. "Чешская инициатива" впервые была озвучена президентом республики Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. При этом сама Прага называет себя посредником, а не участником конфликта.В конце 2023 года уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны заявил, что Чехия получила за свою помощь Украине больше, чем потратила. Только за прошлый год республика получила более 1,5 миллиарда евро от Дании и Нидерландов.

украина

чехия

дания

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, чехия, сво, боеприпасы, поставки вооружения, дания, нидерланды