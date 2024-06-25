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Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов
Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов - 25.06.2024, ПРАЙМ
Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов
Первая партия снарядов, закупленных Прагой для Киева в третьих странах, прибыла на Украину, заявил премьер Чехии Петр Фиала. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:05+0300
2024-06-25T13:06+0300
спецоперация на украине
украина
чехия
сво
боеприпасы
поставки вооружения
дания
нидерланды
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Первая партия снарядов, закупленных Прагой для Киева в третьих странах, прибыла на Украину, заявил премьер Чехии Петр Фиала.В конце мая полтора десятка стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести более 1,6 миллиарда евро для закупок боеприпасов. "Чешская инициатива" впервые была озвучена президентом республики Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. При этом сама Прага называет себя посредником, а не участником конфликта.В конце 2023 года уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны заявил, что Чехия получила за свою помощь Украине больше, чем потратила. Только за прошлый год республика получила более 1,5 миллиарда евро от Дании и Нидерландов.
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украина, чехия, сво, боеприпасы, поставки вооружения, дания, нидерланды
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, СВО, Боеприпасы, поставки вооружения, ДАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
13:05 25.06.2024 (обновлено: 13:06 25.06.2024)
 
Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов

Премьер Чехии: первая партия купленных Чехией снарядов прибыла на Украину

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Первая партия снарядов, закупленных Прагой для Киева в третьих странах, прибыла на Украину, заявил премьер Чехии Петр Фиала.
В конце мая полтора десятка стран НАТО и ЕС заявили о готовности внести более 1,6 миллиарда евро для закупок боеприпасов. "Чешская инициатива" впервые была озвучена президентом республики Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. При этом сама Прага называет себя посредником, а не участником конфликта.
В конце 2023 года уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны заявил, что Чехия получила за свою помощь Украине больше, чем потратила. Только за прошлый год республика получила более 1,5 миллиарда евро от Дании и Нидерландов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЧЕХИЯСВОБоеприпасыпоставки вооруженияДАНИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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