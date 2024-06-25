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Дешевле, чем в России: озвучено, сколько Lada Granta стоит у соседей
Дешевле, чем в России: озвучено, сколько Lada Granta стоит у соседей - 25.06.2024, ПРАЙМ
Дешевле, чем в России: озвучено, сколько Lada Granta стоит у соседей
В Беларуси на покупке Lada Granta можно сэкономить. Один из местных дилеров бренда продает автомобиль по ценам ниже, чем в России, выяснил портал Quto. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:16+0300
2024-06-25T14:16+0300
2024-06-25T14:16+0300
авто
спрос на легковые авто
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lada granta
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максим соколов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. В Беларуси на покупке Lada Granta можно сэкономить. Один из местных дилеров бренда продает автомобиль по ценам ниже, чем в России, выяснил портал Quto.Так, седан с 1,6-литровым 90-сильным атмосферным двигателем, кондиционером, подушкой безопасности водителя, ABS можно приобрести за 32 800 белорусских рублей (891 000 российских). На нашем рынке такая же модель стоит 992 000 рублей. Причина "дешевизны" кроется в отсутствии утильсбора. Хотя, как отмечают эксперты, АвтоВАЗ получает компенсацию за уплаченный утилизационный сбор по программе поддержки автопрома.Ранее в Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщало издание 74.ru. Так, согласно материалу, депутаты предложили увеличить в 2024 году налог на бензиновые и дизельные машины, объем двигателей которых равен одному-двум литрам. Сбор предлагают поднять с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.Утилизационным сбором в России называют налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки этого ТС.
https://1prime.ru/20240601/import-848716136.html
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada granta, белоруссия, утильсбор, максим соколов
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada Granta, БЕЛОРУССИЯ, утильсбор, Максим Соколов
Дешевле, чем в России: озвучено, сколько Lada Granta стоит у соседей
Quto: в Белоруссии "АвтоВАЗ" продает Lada Granta по сниженным ценам
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
В Беларуси на покупке Lada Granta можно сэкономить. Один из местных дилеров бренда продает автомобиль по ценам ниже, чем в России, выяснил портал Quto
.
Так, седан с 1,6-литровым 90-сильным атмосферным двигателем, кондиционером, подушкой безопасности водителя, ABS можно приобрести за 32 800 белорусских рублей (891 000 российских). На нашем рынке такая же модель стоит 992 000 рублей. Причина "дешевизны" кроется в отсутствии утильсбора. Хотя, как отмечают эксперты, АвтоВАЗ получает компенсацию за уплаченный утилизационный сбор по программе поддержки автопрома.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщало издание 74.ru. Так, согласно материалу, депутаты предложили увеличить в 2024 году налог на бензиновые и дизельные машины, объем двигателей которых равен одному-двум литрам. Сбор предлагают поднять с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.
Утилизационным сбором в России называют налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Он взимается для обеспечения последующей переработки этого ТС.
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке