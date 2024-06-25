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Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму

Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму - 25.06.2024, ПРАЙМ

Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму

Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T06:03+0300

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авто

китай

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу на 65%. Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).

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китай

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авто, китай