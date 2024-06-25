https://1prime.ru/20240625/kitay-849459949.html
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму - 25.06.2024, ПРАЙМ
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T06:03+0300
2024-06-25T06:03+0300
2024-06-25T06:03+0300
авто
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861197_0:249:3197:2047_1920x0_80_0_0_aa574a3958b63e86b978ad3927a48e91.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу на 65%. Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
https://1prime.ru/20240523/avto-848424501.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848861197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2ec103e7d93cee961c83bbf6065920d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, китай
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
Китай в мае продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу на 65%.
Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.
Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
Китай увеличил поставки легковых авто в Россию