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Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму - 25.06.2024, ПРАЙМ
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T06:03+0300
2024-06-25T06:03+0300
авто
китай
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу на 65%. Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей. Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
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авто, китай
Авто, КИТАЙ
06:03 25.06.2024
 
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму

Китай в мае продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем объемы в денежном выражении подросли на 11,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу на 65%.
Всего в мае Китай продал за рубеж легковых авто на 8,1 миллиарда долларов - на Россию пришлось 16,4% этой суммы, что позволило ей занять первую строчку в рейтинге покупателей.
Также в пятерку крупнейших торговых партнеров Китая по этому направлению вошли Бразилия (11,7%), Бельгия (9,4%), Великобритания (6,5%) и Мексика (5,3%).
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Китай увеличил поставки легковых авто в Россию
23 мая, 05:22
 
АвтоКИТАЙ
 
 
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