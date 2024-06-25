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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 26 июня
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 26 июня - 25.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 26 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,77 копейки, до 11,8105 рубля, курс доллара уменьшился на 9,6 копейки, до 87,277... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:06+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,77 копейки, до 11,8105 рубля, курс доллара уменьшился на 9,6 копейки, до 87,277 рубля, евро снизился на 34,12 копейки, до 93,7347 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, доллар ЦБ, евро, юань
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,77 копейки, до 11,8105 рубля, курс доллара уменьшился на 9,6 копейки, до 87,277 рубля, евро снизился на 34,12 копейки, до 93,7347 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.