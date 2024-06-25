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Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине
Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ
Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине
Как только НАТО вступит в украинский конфликт, Европа окажется на пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Radio Universum геополитик Яромир Новотны. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:52+0300
2024-06-25T09:52+0300
2024-06-25T10:19+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Как только НАТО вступит в украинский конфликт, Европа окажется на пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Radio Universum геополитик Яромир Новотны.На вопрос, насколько реальна такая перспектива и не сработает ли инстинкт самосохранения, эксперт ответил, что, по его мнению, не вступит в этот вооруженный конфликт, потому что никто не хочет рисковать.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Победителя бы не было, и мы все проиграли бы в таком случае. В Европе просто исчезло бы все живое", — подчеркнул Новотны.На вопрос, станет ли проигрыш Киева провалом для НАТО и можно ли в этом случае сказать, что пострадает не только Украина, но и Запад, эксперт ответил, что тогда Запад перестал бы быть опасным противником. "Запад бы стал по сути посмешищем", — подчеркнул он.На уточняющий вопрос, стал бы этот проигрыш еще унизительнее, чем Афганистан, эксперт ответил: "Пожалуй, нет, потому что из Афганистана они буквально бежали. Тут ведутся бои. Но для Запада это стало бы уроком о том, что нужно что-то делать для своей обороны".Комментируя тезис о том, что альянс всячески помогает Украине, но не является прямым участником этого вооруженного конфликта, Новотны отметил: "И не хочет им быть".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, нато, европа, чехия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ЕВРОПА, ЧЕХИЯ
Европа вляпалась. Она не знает, что дальше делать с конфликтом на Украине
RU: вступление НАТО в украинский конфликт грозит третьей мировой войной
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
Как только НАТО вступит в украинский конфликт, Европа окажется на пороге третьей мировой войны, заявил в интервью Radio Universum
геополитик Яромир Новотны.
На вопрос, насколько реальна такая перспектива и не сработает ли инстинкт самосохранения, эксперт ответил, что, по его мнению, не вступит в этот вооруженный конфликт, потому что никто не хочет рисковать.
"Победителя бы не было, и мы все проиграли бы в таком случае. В Европе просто исчезло бы все живое", — подчеркнул Новотны.
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На вопрос, станет ли проигрыш Киева провалом для НАТО и можно ли в этом случае сказать, что пострадает не только Украина, но и Запад, эксперт ответил, что тогда Запад перестал бы быть опасным противником. "Запад бы стал по сути посмешищем", — подчеркнул он.
На уточняющий вопрос, стал бы этот проигрыш еще унизительнее, чем Афганистан, эксперт ответил: "Пожалуй, нет, потому что из Афганистана они буквально бежали. Тут ведутся бои. Но для Запада это стало бы уроком о том, что нужно что-то делать для своей обороны".
Комментируя тезис о том, что альянс всячески помогает Украине, но не является прямым участником этого вооруженного конфликта, Новотны отметил: "И не хочет им быть".