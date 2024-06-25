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США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз - 25.06.2024, ПРАЙМ
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США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз
США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз - 25.06.2024, ПРАЙМ
США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз
Американские поставки нефтепродуктов в Китай в мае рухнули в шесть раз, составив десять миллионов долларов после 64 миллионов месяцем ранее, подсчитало РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:08+0300
2024-06-25T15:08+0300
энергетика
сша
кнр
нефть
нефтепродукты
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Американские поставки нефтепродуктов в Китай в мае рухнули в шесть раз, составив десять миллионов долларов после 64 миллионов месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным статистики взаимной торговли. Из-за этого Штаты потеряли место в первой десятке крупнейших поставщиков такой продукции в Поднебесную и опустились сразу на 18-е место. Всего в мае КНР закупила нефтепродуктов за рубежом на 2,74 миллиарда долларов, сократив импорт по сравнению с предшествовавшим месяцем на 19%. В пятерку крупнейших экспортеров по итогам конца весны вошли Малайзия, Россия, Южная Корея, ОАЭ и Сингапур. Сильнее всего среди них по сравнению с апрелем просели поставки из ОАЭ — сразу на треть, до 189,5 миллиона долларов. Но и другие значимые торговые партнеры также показали снижение показателей: Россия — на 31,6%, до 616 миллионов долларов; Малайзия — на 16,9%, до 893 миллионов долларов; Южная Корея — на 12,3%, до 232,6 миллиона долларов; Сингапур — на 9,7%, до 145 миллионов долларов.
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сша, кнр, нефть, нефтепродукты
Энергетика, США, КНР, Нефть, нефтепродукты
15:08 25.06.2024
 
США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз

США за месяц сократили поставки нефтепродуктов в Китай в шесть раз

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Американские поставки нефтепродуктов в Китай в мае рухнули в шесть раз, составив десять миллионов долларов после 64 миллионов месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным статистики взаимной торговли.
Из-за этого Штаты потеряли место в первой десятке крупнейших поставщиков такой продукции в Поднебесную и опустились сразу на 18-е место.
Всего в мае КНР закупила нефтепродуктов за рубежом на 2,74 миллиарда долларов, сократив импорт по сравнению с предшествовавшим месяцем на 19%. В пятерку крупнейших экспортеров по итогам конца весны вошли Малайзия, Россия, Южная Корея, ОАЭ и Сингапур.
Сильнее всего среди них по сравнению с апрелем просели поставки из ОАЭ — сразу на треть, до 189,5 миллиона долларов.
Но и другие значимые торговые партнеры также показали снижение показателей: Россия — на 31,6%, до 616 миллионов долларов; Малайзия — на 16,9%, до 893 миллионов долларов; Южная Корея — на 12,3%, до 232,6 миллиона долларов; Сингапур — на 9,7%, до 145 миллионов долларов.
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20 июня, 17:18
 
ЭнергетикаСШАКНРНефтьнефтепродукты
 
 
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