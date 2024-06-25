https://1prime.ru/20240625/neftedollar-849465015.html

Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар

Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар - 25.06.2024, ПРАЙМ

Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар

Доминирование доллара в международных финансах постепенно снижается, особенно на мировых рынках нефти и в использовании нефтедоллара, пишет старший научный... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:29+0300

2024-06-25T10:29+0300

2024-06-25T11:01+0300

экономика

нефть

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саудовская аравия

дедолларизация

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доминирование доллара в международных финансах постепенно снижается, особенно на мировых рынках нефти и в использовании нефтедоллара, пишет старший научный сотрудник геоэкономического центра Атлантического совета, бывший управляющий директор Института международных финансов и бывший замдиректора МВФ Хунг Тран.По словам эксперта, Саудовская Аравия играет ключевую роль в переходе на расчеты в национальной валюте. Заключенное в 1974 году соглашение между США и Саудовской Аравией способствовало использованию доллара в торговле нефтью и сырьевыми товарами, однако сейчас Эр-Рияд взял курс на диверсификацию валют, используемых при продаже нефти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлавным потребителем нефти Саудовской Аравии стал Китай, а США, со своей стороны, стали менее зависимы от саудовской нефти.В настоящее время наблюдается ослабевание доминирования доллара, его доля в мировом ВВП сократилась до 25%. Страны группы БРИКС и некоторые регионы в международных расчетах активно используют местные валюты.Саудовская Аравия готова диверсифицировать валюты, используемые при продаже нефти, и присоединиться к клубу развивающихся стран БРИКС.В то же время использование местных/национальных валют для международных платежей сопряжено с затратами на эффективность. Но развивающаяся экосистема цифровых платежей может снизить потребность участников сделок в финансовых подушках и ослабить роль доллара в международных финансах."В обозримом будущем доминирование доллара сохранится. Но постепенная демократизация мирового финансового ландшафта уже началась, и она породит такой мир, где в международных транзакциях можно будет использовать все больше национальных валют", — отмечает автор.По его словам, отношение Саудовской Аравии к нефтедоллару остается важным предвестником грядущего финансового будущего — как и его создания полвека тому назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нефть, доллар, сша, саудовская аравия, дедолларизация