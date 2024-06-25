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Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар - 25.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240625/neftedollar-849465015.html
Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар
Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар - 25.06.2024, ПРАЙМ
Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар
Доминирование доллара в международных финансах постепенно снижается, особенно на мировых рынках нефти и в использовании нефтедоллара, пишет старший научный... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:29+0300
2024-06-25T11:01+0300
экономика
нефть
доллар
сша
саудовская аравия
дедолларизация
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доминирование доллара в международных финансах постепенно снижается, особенно на мировых рынках нефти и в использовании нефтедоллара, пишет старший научный сотрудник геоэкономического центра Атлантического совета, бывший управляющий директор Института международных финансов и бывший замдиректора МВФ Хунг Тран.По словам эксперта, Саудовская Аравия играет ключевую роль в переходе на расчеты в национальной валюте. Заключенное в 1974 году соглашение между США и Саудовской Аравией способствовало использованию доллара в торговле нефтью и сырьевыми товарами, однако сейчас Эр-Рияд взял курс на диверсификацию валют, используемых при продаже нефти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлавным потребителем нефти Саудовской Аравии стал Китай, а США, со своей стороны, стали менее зависимы от саудовской нефти.В настоящее время наблюдается ослабевание доминирования доллара, его доля в мировом ВВП сократилась до 25%. Страны группы БРИКС и некоторые регионы в международных расчетах активно используют местные валюты.Саудовская Аравия готова диверсифицировать валюты, используемые при продаже нефти, и присоединиться к клубу развивающихся стран БРИКС.В то же время использование местных/национальных валют для международных платежей сопряжено с затратами на эффективность. Но развивающаяся экосистема цифровых платежей может снизить потребность участников сделок в финансовых подушках и ослабить роль доллара в международных финансах."В обозримом будущем доминирование доллара сохранится. Но постепенная демократизация мирового финансового ландшафта уже началась, и она породит такой мир, где в международных транзакциях можно будет использовать все больше национальных валют", — отмечает автор.По его словам, отношение Саудовской Аравии к нефтедоллару остается важным предвестником грядущего финансового будущего — как и его создания полвека тому назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нефть, доллар, сша, саудовская аравия, дедолларизация
Экономика, Нефть, доллар, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, дедолларизация
10:29 25.06.2024 (обновлено: 11:01 25.06.2024)
 
Эра нефтедоллара закончилась. Саудовская Аравия нанесла последний удар

Экономист Хунг Тран: эпоха нефтедоллара в мире подходит к концу

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Доминирование доллара в международных финансах постепенно снижается, особенно на мировых рынках нефти и в использовании нефтедоллара, пишет старший научный сотрудник геоэкономического центра Атлантического совета, бывший управляющий директор Института международных финансов и бывший замдиректора МВФ Хунг Тран.
По словам эксперта, Саудовская Аравия играет ключевую роль в переходе на расчеты в национальной валюте. Заключенное в 1974 году соглашение между США и Саудовской Аравией способствовало использованию доллара в торговле нефтью и сырьевыми товарами, однако сейчас Эр-Рияд взял курс на диверсификацию валют, используемых при продаже нефти.
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Главным потребителем нефти Саудовской Аравии стал Китай, а США, со своей стороны, стали менее зависимы от саудовской нефти.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена
20 июня, 11:52
В настоящее время наблюдается ослабевание доминирования доллара, его доля в мировом ВВП сократилась до 25%. Страны группы БРИКС и некоторые регионы в международных расчетах активно используют местные валюты.
Саудовская Аравия готова диверсифицировать валюты, используемые при продаже нефти, и присоединиться к клубу развивающихся стран БРИКС.
В то же время использование местных/национальных валют для международных платежей сопряжено с затратами на эффективность. Но развивающаяся экосистема цифровых платежей может снизить потребность участников сделок в финансовых подушках и ослабить роль доллара в международных финансах.
"В обозримом будущем доминирование доллара сохранится. Но постепенная демократизация мирового финансового ландшафта уже началась, и она породит такой мир, где в международных транзакциях можно будет использовать все больше национальных валют", — отмечает автор.
По его словам, отношение Саудовской Аравии к нефтедоллару остается важным предвестником грядущего финансового будущего — как и его создания полвека тому назад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаНефтьдолларСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯдедолларизация
 
 
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