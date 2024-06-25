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В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей
В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей - 25.06.2024, ПРАЙМ
В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей
Электрический хэтчбек Ora 03 в базовой версии "Премиум" упал в цене на 400 тысяч рублей с момента старта продаж в России - с осени 2023 года. Автомобиль в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:31+0300
2024-06-25T11:32+0300
авто
электромобили
китайские авто
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Ora 03 в базовой версии "Премиум" упал в цене на 400 тысяч рублей с момента старта продаж в России - с осени 2023 года. Автомобиль в топовой версии GT подешевел на 300 тысяч, отмечает портал Autonews.В актуальном прайс-листе на сайте бренда вариант Premium предлагается за 3 499 000 рублей, вариант GT – за 3 699 000 рублей. Хэтчбек оборудован одним электромотором мощностью 171 лошадиная сила. Разгоняется до 100 километров за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч. Ранее Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержке, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Китайские автопроизводители в ответ призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС.
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авто, электромобили, китайские авто
Авто, электромобили, китайские авто
11:31 25.06.2024 (обновлено: 11:32 25.06.2024)
 
В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей

Хэтчбек Ora 03 стал дешевле на 400 тысяч рублей после старта продаж в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Ora 03 в базовой версии "Премиум" упал в цене на 400 тысяч рублей с момента старта продаж в России - с осени 2023 года. Автомобиль в топовой версии GT подешевел на 300 тысяч, отмечает портал Autonews.

В актуальном прайс-листе на сайте бренда вариант Premium предлагается за 3 499 000 рублей, вариант GT – за 3 699 000 рублей. Хэтчбек оборудован одним электромотором мощностью 171 лошадиная сила. Разгоняется до 100 километров за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч.
Ранее Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержке, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Китайские автопроизводители в ответ призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру
19 июня, 14:05
 
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