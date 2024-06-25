В России сильно подешевела одна марка китайских автомобилей
Хэтчбек Ora 03 стал дешевле на 400 тысяч рублей после старта продаж в России
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Ora 03 в базовой версии "Премиум" упал в цене на 400 тысяч рублей с момента старта продаж в России - с осени 2023 года. Автомобиль в топовой версии GT подешевел на 300 тысяч, отмечает портал Autonews.
В актуальном прайс-листе на сайте бренда вариант Premium предлагается за 3 499 000 рублей, вариант GT – за 3 699 000 рублей. Хэтчбек оборудован одним электромотором мощностью 171 лошадиная сила. Разгоняется до 100 километров за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч.
В актуальном прайс-листе на сайте бренда вариант Premium предлагается за 3 499 000 рублей, вариант GT – за 3 699 000 рублей. Хэтчбек оборудован одним электромотором мощностью 171 лошадиная сила. Разгоняется до 100 километров за 7,6 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч.
Ранее Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержке, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Китайские автопроизводители в ответ призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС.