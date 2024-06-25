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США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240625/pentagon-849491910.html
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину - 25.06.2024, ПРАЙМ
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину
США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:14+0300
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спецоперация на украине
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы не принимали никаких решений и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", — сообщил он, комментируя сообщения в американских СМИ о работе над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине.В американском оборонном ведомстве отметили, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских сил на Украину остается неизменной."Я не собираюсь комментировать какие-либо сообщения о внутренних обсуждениях или предложениях, которые могут или не могут находиться на рассмотрении", — добавил представитель ведомства.Ранее во вторник телеканал CNN сообщал со ссылкой на чиновников, что Белый дом планирует снять запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако Байден не одобрил эту идею.По словам источников, если решение будет принято, то его, скорее всего, воплотят в этом году. Они надеются, что подрядчики ускорят ремонт и техобслуживание военной техники ВСУ.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов гаубиц M777. Эксперты не могут отправиться на передовую из-за ограничений на перемещения американских дипломатов.
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сша, пентагон, украина
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА
22:14 25.06.2024 (обновлено: 22:38 25.06.2024)
 
США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

Пентагон опроверг данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Мы не принимали никаких решений и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", — сообщил он, комментируя сообщения в американских СМИ о работе над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине.
В американском оборонном ведомстве отметили, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских сил на Украину остается неизменной.
"Я не собираюсь комментировать какие-либо сообщения о внутренних обсуждениях или предложениях, которые могут или не могут находиться на рассмотрении", — добавил представитель ведомства.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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Ранее во вторник телеканал CNN сообщал со ссылкой на чиновников, что Белый дом планирует снять запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако Байден не одобрил эту идею.
По словам источников, если решение будет принято, то его, скорее всего, воплотят в этом году. Они надеются, что подрядчики ускорят ремонт и техобслуживание военной техники ВСУ.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов гаубиц M777. Эксперты не могут отправиться на передовую из-за ограничений на перемещения американских дипломатов.
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонУКРАИНА
 
 
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