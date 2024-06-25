https://1prime.ru/20240625/pentagon-849491910.html

США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину - 25.06.2024, ПРАЙМ

США опровергли данные об изменении позиции по отправке военных на Украину

США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T22:14+0300

2024-06-25T22:14+0300

2024-06-25T22:38+0300

спецоперация на украине

сша

пентагон

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы не принимали никаких решений и любые дискуссии по этому вопросу являются преждевременными", — сообщил он, комментируя сообщения в американских СМИ о работе над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине.В американском оборонном ведомстве отметили, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу отправки американских сил на Украину остается неизменной."Я не собираюсь комментировать какие-либо сообщения о внутренних обсуждениях или предложениях, которые могут или не могут находиться на рассмотрении", — добавил представитель ведомства.Ранее во вторник телеканал CNN сообщал со ссылкой на чиновников, что Белый дом планирует снять запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако Байден не одобрил эту идею.По словам источников, если решение будет принято, то его, скорее всего, воплотят в этом году. Они надеются, что подрядчики ускорят ремонт и техобслуживание военной техники ВСУ.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов гаубиц M777. Эксперты не могут отправиться на передовую из-за ограничений на перемещения американских дипломатов.

https://1prime.ru/20240613/zavyshenie-849155460.html

сша

пентагон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, украина