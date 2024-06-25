https://1prime.ru/20240625/peskov-849465760.html

В Кремле прокомментировали план советников Трампа по Украине

В Кремле прокомментировали план советников Трампа по Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали план советников Трампа по Украине

Потенциальный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный советниками кандидата в президенты США Дональда Трампа, должен учитывать ситуацию на... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:47+0300

2024-06-25T10:47+0300

2024-06-25T11:05+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Потенциальный план по урегулированию украинского конфликта, предложенный советниками кандидата в президенты США Дональда Трампа, должен учитывать ситуацию на поле боя, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит агентство Reuters.В этой связи он добавил, что Москве потребуется время для ознакомления с деталями плана. "Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь, или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", - сказал пресс-секретарь российского президента изданию.Он также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин ранее выступил с мирной инициативой по Украине, которые, однако, были отвергнуты западными странами.Ранее Reuter писал, что соевтники Трампа на случай его возвращения на пост предложили план, предполагающий подталкивание Киева к переговорам с Москвой. Согласно предложению, если украинские власти откажутся, то это приведет к прекращению военной помощи со стороны США.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212229.html

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россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп