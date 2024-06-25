https://1prime.ru/20240625/planka--849452116.html

Планка отсечения: на какой отметке все прекратят покупать доллары и евро

Планка отсечения: на какой отметке все прекратят покупать доллары и евро - 25.06.2024, ПРАЙМ

Планка отсечения: на какой отметке все прекратят покупать доллары и евро

Планкой отсечения, при которой перестанут покупать доллары и евро, может служить психологическая отметка – 90 или 100 рублей. Но на самом деле она очень... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T02:02+0300

2024-06-25T02:02+0300

2024-06-25T02:02+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

доллар

евро

курсы валют

мосбиржа

денис перепелица

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Планкой отсечения, при которой перестанут покупать доллары и евро, может служить психологическая отметка – 90 или 100 рублей. Но на самом деле она очень условна, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.После перехода с биржевого на внебиржевое курсообразование многие банки решили, что могут самостоятельно устанавливать курсы покупки и продажи валюты населению. В первые дни действия санкций США против Мосбиржи кто-то предлагал населению наличные доллары по 120 и даже по 200 рублей. Но это очень скоро прекратилось – никакого ажиотажа не случилось, люди просто не покупали валюту."Точно сказать, какой курс можно считать "заградительным" для покупки долларов и евро, сложно. Он может быть различным в зависимости от экономической ситуации и финансовых ожиданий. Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой", - рассуждает финансист.Конечно, те, кому нужна наличная валюта, купят ее в любом случае. Но количество желающих сильно уменьшится, как минимум, в качестве средства сбережения слишком дорогие доллары и евро приобретать не будут.При этом внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс цифр в обменниках. Иногда их курс может коррелировать с установленным Банком России, но также может иметь некоторые различия из-за комиссий, спроса и предложения, других факторов, влияющих на цену валюты. Можно поискать и найти лучший.По словам Перепелицы, прогнозирование курса доллара и евро - сложная задача, поскольку это зависит от множества переменных, таких как экономическая политика государства, внешние факторы, политическая нестабильность. "Возможно провести анализ и предположить различные сценарии развития курса, но точный прогноз дать невозможно. Особенно в отсутствии биржевых торгов, когда курс определяют сделки между крупными банками", - заключил он.

https://1prime.ru/20240623/dollar-849395167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, евро, курсы валют, мосбиржа, денис перепелица, эксклюзив