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Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести

Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести - 25.06.2024, ПРАЙМ

Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести

Общее число жертв пожара в подмосковном Фрязино достигло шести, рассказали в экстренных службах агентству РИА Новости. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:01+0300

2024-06-25T09:01+0300

2024-06-25T09:01+0300

происшествия

пожар

подмосковье

погибшие

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общее число жертв пожара в подмосковном Фрязино достигло шести, рассказали в экстренных службах агентству РИА Новости.Днем 24 июня в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Как рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания могла послужить неисправность в электрооборудовании.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал в Telegram, что два человека попытались спастись, выпрыгнув из окна, однако погибли. Судьба еще нескольких человек на вечер понедельника оставалось неизвестной."Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказал собеседник РИА Новости.Таким образом, число жертв пожара составило шесть человек.

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подмосковье

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пожар, подмосковье, погибшие