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Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести
Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести - 25.06.2024, ПРАЙМ
Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести
Общее число жертв пожара в подмосковном Фрязино достигло шести, рассказали в экстренных службах агентству РИА Новости. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:01+0300
2024-06-25T09:01+0300
происшествия
пожар
подмосковье
погибшие
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общее число жертв пожара в подмосковном Фрязино достигло шести, рассказали в экстренных службах агентству РИА Новости.Днем 24 июня в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Как рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания могла послужить неисправность в электрооборудовании.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал в Telegram, что два человека попытались спастись, выпрыгнув из окна, однако погибли. Судьба еще нескольких человек на вечер понедельника оставалось неизвестной."Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказал собеседник РИА Новости.Таким образом, число жертв пожара составило шесть человек.
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пожар, подмосковье, погибшие
Происшествия, пожар, ПОДМОСКОВЬЕ, погибшие
09:01 25.06.2024
 
Число погибших при пожаре во Фрязино достигло шести

Экстренные службы: тела четырех человек обнаружили на месте пожара во Фрязино

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платан"
Пожар на территории НИИ Платан - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Общее число жертв пожара в подмосковном Фрязино достигло шести, рассказали в экстренных службах агентству РИА Новости.
Днем 24 июня в здании научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров. Как рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной возгорания могла послужить неисправность в электрооборудовании.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал в Telegram, что два человека попытались спастись, выпрыгнув из окна, однако погибли. Судьба еще нескольких человек на вечер понедельника оставалось неизвестной.
"Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказал собеседник РИА Новости.
Таким образом, число жертв пожара составило шесть человек.
Пожар на территории НИИ Платан
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Вчера, 21:24
 
ПроисшествияпожарПОДМОСКОВЬЕпогибшие
 
 
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