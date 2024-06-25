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Рубль ушел в минус. Но это еще не конец - 25.06.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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Рубль ушел в минус. Но это еще не конец
Рубль ушел в минус. Но это еще не конец - 25.06.2024, ПРАЙМ
Рубль ушел в минус. Но это еще не конец
Курс рубля к юаню во вторник теряет более чем 1,5% в рамках колебаний, инициированных сильной волатильностью прошлой недели, следует из данных Московской биржи. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:33+0300
2024-06-25T17:33+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню во вторник теряет более чем 1,5% в рамках колебаний, инициированных сильной волатильностью прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.12 мск растет на 20 копеек, до 11,88 рубля. Рост составляет 1,6%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 86,9 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,32 рубля (+0,92%). РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС Курс рубля во вторник продолжает колебаться после сильной волатильности прошлой недели и роста в понедельник. Сейчас валюта РФ опять качнулась вниз. "После снижения требований по продажи части валютной выручки валютными экспортерами, после того, как прошла экспирация фьючерсов на инвалюту, рубль стал ослабевать. Есть риск очередного оттока банковой ликвидности с рынка. В последний пакет санкций ЕС вошли ограничения против российской СПФС, что может несколько оттолкнуть контрагентов с китайской стороны", - комментирует Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". Стоимость нефти к 17.14 мск снижалась на 0,3%, до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 105,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на текущее снижение, рубль ощущает поддержку со стороны активной фазы проходящего сейчас налогового периода в России, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал. "Пик платежей придется на 28 июня. Кроме того, заметной опорой для рубля выступает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле", - добавляет он. На рынке формируется баланс за счет ослабления нормы продажи валютной выручки российскими экспортерами, полагает Яков Яковлев из УК "Первая". "Фундаментальные факторы – высокие процентные ставки, продажи валюты экспортерами, операции Банка России и Минфина на валютном рынке – остаются на стороне рубля. В ближайшие дни предложение иностранной валюты может оставаться повышенным на фоне подготовки к налоговому периоду. При этом есть вероятность, что спрос компаний-импортеров на валюту снизится из-за инфраструктурных проблем и неопределенности", - отмечает он. Ожидается, что в течение недели курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12,2 рубля, курс доллара – в диапазоне 85-90 рублей, оценивает Яковлев.
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курсы валют, рубль, юань, доллар, продажа валютной выручки
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, рубль, юань, доллар, продажа валютной выручки
17:33 25.06.2024
 
Рубль ушел в минус. Но это еще не конец

Мосбиржа: рубль снижается во вторник более чем на 1,5 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню во вторник теряет более чем 1,5% в рамках колебаний, инициированных сильной волатильностью прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.12 мск растет на 20 копеек, до 11,88 рубля. Рост составляет 1,6%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 86,9 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,32 рубля (+0,92%).
РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС
Курс рубля во вторник продолжает колебаться после сильной волатильности прошлой недели и роста в понедельник. Сейчас валюта РФ опять качнулась вниз.
"После снижения требований по продажи части валютной выручки валютными экспортерами, после того, как прошла экспирация фьючерсов на инвалюту, рубль стал ослабевать. Есть риск очередного оттока банковой ликвидности с рынка. В последний пакет санкций ЕС вошли ограничения против российской СПФС, что может несколько оттолкнуть контрагентов с китайской стороны", - комментирует Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
Стоимость нефти к 17.14 мск снижалась на 0,3%, до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 105,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Несмотря на текущее снижение, рубль ощущает поддержку со стороны активной фазы проходящего сейчас налогового периода в России, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал. "Пик платежей придется на 28 июня. Кроме того, заметной опорой для рубля выступает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле", - добавляет он.
На рынке формируется баланс за счет ослабления нормы продажи валютной выручки российскими экспортерами, полагает Яков Яковлев из УК "Первая".
"Фундаментальные факторы – высокие процентные ставки, продажи валюты экспортерами, операции Банка России и Минфина на валютном рынке – остаются на стороне рубля. В ближайшие дни предложение иностранной валюты может оставаться повышенным на фоне подготовки к налоговому периоду. При этом есть вероятность, что спрос компаний-импортеров на валюту снизится из-за инфраструктурных проблем и неопределенности", - отмечает он.
Ожидается, что в течение недели курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12,2 рубля, курс доллара – в диапазоне 85-90 рублей, оценивает Яковлев.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютрубльюаньдолларпродажа валютной выручки
 
 
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