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РФ из-за санкций перераспределит объемы СПГ для Финляндии и Швеции

РФ из-за санкций перераспределит объемы СПГ для Финляндии и Швеции - 25.06.2024, ПРАЙМ

РФ из-за санкций перераспределит объемы СПГ для Финляндии и Швеции

Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Швецию и Финляндию невелики, Россия сможет перераспределить их в пределах европейского региона,... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:31+0300

2024-06-25T17:31+0300

2024-06-25T17:31+0300

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Швецию и Финляндию невелики, Россия сможет перераспределить их в пределах европейского региона, рассказала РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций, ограничивающий импорт российского СПГ (сжиженный природный газ) через терминалы, не подключенные к газотранспортной системе ЕС. По данным CEER, к национальным сетям не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что новый пакет санкций позволит Швеции и Финляндии разрывать контракты с российскими СПГ-поставщиками."Объемы импорта российского СПГ Финляндией и Швецией невелики. По итогам 2023 года страны закупили 140 и 70 тысяч тонн соответственно, что суммарно составило менее 2% от объема российских поставок СПГ в европейском направлении", — сказала собеседница агентства. Эксперт пояснила, что поставки в эти страны Россия осуществляет с завода "Криогаз-Высоцк", который экспортирует туда треть производимого продукта. "Проекту потребуется диверсификация поставок — полагаю, перераспределение произойдет в пределах европейского региона", — добавила Белова. По словам директора по исследованиям "Имплемента", именно эти страны изначально были готовы пойти дальше в вопросах санкций в отношении российского СПГ. Финляндия уже готовит собственную законодательную базу под полный отказ от импорта российского газа в 2025 году, а Швеция в рамках разработки нового пакета выступала за введение полного эмбарго. Ранее во вторник финская энергетическая компания Gasum сообщила, что прекратит закупку российского СПГ с 26 июля. Там уточнили, что санкции, введенные Евросоюзом, не позволяют компании расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажором на закупку или импорт СПГ из РФ на европейские терминалы, не подключенные к газораспределительной сети. "Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка) расположен в порту Высоцк Балтийского моря в Ленинградской области. В марте 2019 года была запущена производственная линия завода на 660 тысяч тонн СПГ в год. В 2022 году проект работал на уровне 107% от проектной мощности и произвел 707 тысяч тонн, а в 2023 году — 812 тысяч.

https://1prime.ru/20240625/gasum--849473832.html

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россия, европа, спг, поставки спг, финляндия, швеция