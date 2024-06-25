https://1prime.ru/20240625/sevastopol-849467986.html

Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю

Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю

Атака киевского режима на Севастополь американскими ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, в результате которой получили ранения более 150 человек и четверо погибли, | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:42+0300

2024-06-25T11:42+0300

2024-06-25T11:42+0300

спецоперация на украине

украина

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849430411_0:251:3013:1946_1920x0_80_0_0_e07064b4cfe4db3113d25638c4a3b295.jpg

МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Атака киевского режима на Севастополь американскими ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, в результате которой получили ранения более 150 человек и четверо погибли, показывает, как быстро насилие процветает в действиях Украины против утраченных ею территорий, пишет Лукас Лейрос для китайского издания infoBRICS.По словам Лейроса, НАТО рассматривает Крым как "законную цель" для атаки из-за непризнания его возвращения в состав России. Со своей стороны, киевский режим считает возвращение Крыма необходимым условием для начала дипломатических переговоров. А для россиян Крым является частью РФ, и нет возможности изменить это за столом переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодчеркивается, что терроризм стал любимым оружием киевского режима, который использует невинных людей для отвлечения внимания Москвы. В этих условиях, по мнению Лейроса, Москва будет вынуждена ужесточить свой подход из-за продолжающейся бомбардировки Крыма и российских регионов.Как отмечает автор, Россия обладает достаточными силами, чтобы действовать на нескольких фронтах и продолжать конфликт годами, если потребуется. Ответом России на атаки будет усиление высокоточных бомбардировок инфраструктуры НАТО и командных центров на Украине, прогнозирует Лейрос.Защита гражданских районов является приоритетом для Москвы, и Кремль приложит еще большие усилия для предотвращения дальнейших ВСУ нападений на Крым, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849458342.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, россия