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Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю
Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю - 25.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю
Атака киевского режима на Севастополь американскими ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, в результате которой получили ранения более 150 человек и четверо погибли, | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:42+0300
2024-06-25T11:42+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Атака киевского режима на Севастополь американскими ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, в результате которой получили ранения более 150 человек и четверо погибли, показывает, как быстро насилие процветает в действиях Украины против утраченных ею территорий, пишет Лукас Лейрос для китайского издания infoBRICS.По словам Лейроса, НАТО рассматривает Крым как "законную цель" для атаки из-за непризнания его возвращения в состав России. Со своей стороны, киевский режим считает возвращение Крыма необходимым условием для начала дипломатических переговоров. А для россиян Крым является частью РФ, и нет возможности изменить это за столом переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодчеркивается, что терроризм стал любимым оружием киевского режима, который использует невинных людей для отвлечения внимания Москвы. В этих условиях, по мнению Лейроса, Москва будет вынуждена ужесточить свой подход из-за продолжающейся бомбардировки Крыма и российских регионов.Как отмечает автор, Россия обладает достаточными силами, чтобы действовать на нескольких фронтах и продолжать конфликт годами, если потребуется. Ответом России на атаки будет усиление высокоточных бомбардировок инфраструктуры НАТО и командных центров на Украине, прогнозирует Лейрос.Защита гражданских районов является приоритетом для Москвы, и Кремль приложит еще большие усилия для предотвращения дальнейших ВСУ нападений на Крым, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
11:42 25.06.2024
 
Раскрыто, как Россия отомстит Украине за удар по Севастополю

infoBRICS: Россия в ответ на удары по Севастополю усилит бомбардировки Украины

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Атака киевского режима на Севастополь американскими ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ, в результате которой получили ранения более 150 человек и четверо погибли, показывает, как быстро насилие процветает в действиях Украины против утраченных ею территорий, пишет Лукас Лейрос для китайского издания infoBRICS.
По словам Лейроса, НАТО рассматривает Крым как "законную цель" для атаки из-за непризнания его возвращения в состав России. Со своей стороны, киевский режим считает возвращение Крыма необходимым условием для начала дипломатических переговоров. А для россиян Крым является частью РФ, и нет возможности изменить это за столом переговоров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Подчеркивается, что терроризм стал любимым оружием киевского режима, который использует невинных людей для отвлечения внимания Москвы. В этих условиях, по мнению Лейроса, Москва будет вынуждена ужесточить свой подход из-за продолжающейся бомбардировки Крыма и российских регионов.
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Как отмечает автор, Россия обладает достаточными силами, чтобы действовать на нескольких фронтах и продолжать конфликт годами, если потребуется. Ответом России на атаки будет усиление высокоточных бомбардировок инфраструктуры НАТО и командных центров на Украине, прогнозирует Лейрос.
Защита гражданских районов является приоритетом для Москвы, и Кремль приложит еще большие усилия для предотвращения дальнейших ВСУ нападений на Крым, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРОССИЯ
 
 
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