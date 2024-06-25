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Совкомбанк сообщил о переводе к нему части кредитных договоров Хоум Банка

Совкомбанк сообщил о переводе к нему части кредитных договоров Хоум Банка - 25.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк сообщил о переводе к нему части кредитных договоров Хоум Банка

Совкомбанк и ООО ХКФ Банк объявляют о переводе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров на обслуживание в Совкомбанк. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:11+0300

2024-06-25T17:11+0300

2024-06-25T17:11+0300

совкомбанк

кредит

хоум кредит банк

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Совкомбанк и ООО ХКФ Банк объявляют о переводе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров на обслуживание в Совкомбанк. На основании соглашения об уступке прав требований часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля) перейдут на обслуживание в Совкомбанк без изменения условий. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними. До перехода кредита заемщика Хоум Банка в Совкомбанк клиенты смогут вносить платежи привычным способом. На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС рассылке от Хоум Банка. Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении – значит они останутся на обслуживании в Хоум Банке. По всем кредитам, перешедшим на обслуживание в Совкомбанк, за пять дней до даты платежа Совкомбанк будет присылать уведомление с суммой к погашению.После перехода в Совкомбанк без комиссии внести платеж можно: Задолженность также можно будет гасить с помощью перевода с карты на карту, в отделениях Почты России и через банковский перевод. В этих случаях может взиматься комиссия.

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