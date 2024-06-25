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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "90 на 90"
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "90 на 90" - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "90 на 90"
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле " 90 на 90", сообщили в министерстве обороны РФ. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T21:29+0300
2024-06-25T21:29+0300
2024-06-25T21:29+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле " 90 на 90", сообщили в министерстве обороны РФ. "Двадцать пятого июня 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ",— говорится в сообщении. Сообщается, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России бывших пленных доставят в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве. "При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ", — сообщили в Минобороны РФ.
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украина, россия, обмен, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, обмен, СВО
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "90 на 90"
Минобороны РФ: из украинского плена вернули 90 российских военных
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле " 90 на 90", сообщили в министерстве обороны РФ.
"Двадцать пятого июня 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ",— говорится в сообщении.
Сообщается, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России бывших пленных доставят в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в ведомстве.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали ОАЭ", — сообщили в Минобороны РФ.
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