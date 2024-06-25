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СМИ: США работают над размещением военных подрядчиков страны на Украине

СМИ: США работают над размещением военных подрядчиков страны на Украине - 25.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: США работают над размещением военных подрядчиков страны на Украине

Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T20:49+0300

2024-06-25T20:49+0300

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Белый дом работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. "Администрация (президента США Джо) Байдена движется к отмене де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине", — говорится в сообщении телеканала. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена. "Президент совершенно непреклонен в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину", — отметило одно из должностных лиц. По мнению источников, если решение будет принято, его, скорее всего, реализуют в этом году. Они надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ. Должностные лица полагают, что решение не приведет к массовому присутствию американцев на Украине, там будут находиться от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков.Журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт американских гаубиц M777, так как это противоречит экспортному законодательству США. Эксперты не могут отправиться на передовую для ремонта техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома.

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украина, военные, сша, белый дом