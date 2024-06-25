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Запад намерен воевать до последнего украинца, заявил Ушаков - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Запад намерен воевать до последнего украинца, заявил Ушаков
Запад намерен воевать до последнего украинца, заявил Ушаков - 25.06.2024, ПРАЙМ
Запад намерен воевать до последнего украинца, заявил Ушаков
Западные страны не хотят слышать Россию, готовы воевать "до последнего украинца", подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает. Об этом заявил помощник... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:14+0300
2024-06-25T10:14+0300
спецоперация на украине
юрий ушаков
россия
украина
запад
мирные переговоры
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны не хотят слышать Россию, готовы воевать "до последнего украинца", подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Чиновник в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения" прокомментировал мирные предложения президента Владимира Путина. По его словам, инициатива главы государства открывает возможность для прекращения боевых действий и перевода конфликта в дипломатическое русло. Однако Запад не слышит Москву и намеревается "воевать до последнего украинца", сказал Ушаков."А пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает, и более того, он приобретает чудовищные формы, как например, убийство, по-другому не скажешь, отдыхающих на Севастопольском пляже людей, среди которых были и дети", - заключил он.
https://1prime.ru/20240625/putin-849463315.html
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юрий ушаков, россия, украина, запад, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Юрий Ушаков, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, мирные переговоры
10:14 25.06.2024
 
Запад намерен воевать до последнего украинца, заявил Ушаков

Ушаков: Запад не слышит Москву, намерен воевать до последнего украинца

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны не хотят слышать Россию, готовы воевать "до последнего украинца", подхлестываемый Западом военный раж Киева не утихает. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Чиновник в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения" прокомментировал мирные предложения президента Владимира Путина. По его словам, инициатива главы государства открывает возможность для прекращения боевых действий и перевода конфликта в дипломатическое русло.
Однако Запад не слышит Москву и намеревается "воевать до последнего украинца", сказал Ушаков.
"А пока подхлестываемый Западом военный раж совсем не утихает, и более того, он приобретает чудовищные формы, как например, убийство, по-другому не скажешь, отдыхающих на Севастопольском пляже людей, среди которых были и дети", - заключил он.
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Спецоперация на УкраинеЮрий УшаковРОССИЯУКРАИНАЗАПАДмирные переговоры
 
 
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