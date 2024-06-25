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Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР
Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР - 25.06.2024, ПРАЙМ
Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР
Россия, Китай и Северная Корея смеются над фактом, что США при Джо Байдене заполонили мигранты. Об этом заявил кандидат в президенты Америки Дональд Трамп в... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:51+0300
2024-06-25T12:51+0300
дональд трамп
кндр
китай
россия
джо байден
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия, Китай и Северная Корея смеются над фактом, что США при Джо Байдене заполонили мигранты. Об этом заявил кандидат в президенты Америки Дональд Трамп в ходе митинга в Филадельфии.США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден."Нужно побыстрее их (мигрантов — прим. ред.) выдворить, основная проблема заключается в том, что он (Джо Байден — прим. ред.) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное", - сказал Трамп.Он добавил, что в случает победы на выбора закроет американские границы для мигрантов.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.
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дональд трамп, кндр, китай, россия, джо байден
Дональд Трамп, КНДР, КИТАЙ, РОССИЯ, Джо Байден
12:51 25.06.2024
 
Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР

Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР смеются над США из-за Байдена

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия, Китай и Северная Корея смеются над фактом, что США при Джо Байдене заполонили мигранты. Об этом заявил кандидат в президенты Америки Дональд Трамп в ходе митинга в Филадельфии.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
"Нужно побыстрее их (мигрантов — прим. ред.) выдворить, основная проблема заключается в том, что он (Джо Байден — прим. ред.) говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами, они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное", - сказал Трамп.
Он добавил, что в случает победы на выбора закроет американские границы для мигрантов.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
В Кремле прокомментировали план советников Трампа по Украине
10:47
 
Дональд ТрампКНДРКИТАЙРОССИЯДжо Байден
 
 
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