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Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей - 25.06.2024, ПРАЙМ
Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей
Майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России снизилась до 2,8 миллиона рублей, сообщает агентство "Автостат". | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:31+0300
2024-06-25T14:31+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
chery
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России снизилась до 2,8 миллиона рублей, сообщает агентство "Автостат".В июле 2023-го такие легковушки стоили дороже трех миллионов и не дешевели много месяцев подряд. В марте был достигнут максимум — 3,4 миллиона рублей. Однако в апреле цены пошли вниз сначала на семь, а затем и восемь процентов. Динамику объясняют тем, что на рынке появилось больше бюджетных и "среднеценовых" автомобилей. Доля Lada выросла до 31,5 процента в мае. Растут продажи Chery, Haval, Changan, OMODA, Belgee. Их суммарная доля за месяц увеличилась на четыре процентных пункта.При этом за первые четыре месяца текущего года Россия импортировала на треть больше китайских легковых машин, чем за аналогичный период прошлого года - 237 тысяч экземпляров на 3,5 миллиарда долларов.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, chery, haval
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Chery, Haval
14:31 25.06.2024
 
Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей

"Автостат": новые легковые авто в России подешевели до 2,8 миллиона рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России снизилась до 2,8 миллиона рублей, сообщает агентство "Автостат".
В июле 2023-го такие легковушки стоили дороже трех миллионов и не дешевели много месяцев подряд. В марте был достигнут максимум — 3,4 миллиона рублей. Однако в апреле цены пошли вниз сначала на семь, а затем и восемь процентов. Динамику объясняют тем, что на рынке появилось больше бюджетных и "среднеценовых" автомобилей.
Доля Lada выросла до 31,5 процента в мае. Растут продажи Chery, Haval, Changan, OMODA, Belgee. Их суммарная доля за месяц увеличилась на четыре процентных пункта.
При этом за первые четыре месяца текущего года Россия импортировала на треть больше китайских легковых машин, чем за аналогичный период прошлого года - 237 тысяч экземпляров на 3,5 миллиарда долларов.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
06:03
 
Автоспрос на легковые автокитайские автоCheryHaval
 
 
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