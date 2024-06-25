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Ушаков назвал главный результат саммита по Украине в Швейцарии

Ушаков назвал главный результат саммита по Украине в Швейцарии - 25.06.2024, ПРАЙМ

Ушаков назвал главный результат саммита по Украине в Швейцарии

Мировое сообщество начинает понимать, что урегулировать украиснкий конфликт без России невозможно, сообщил в ходе "Примаковских чтений" помощник российского... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:23+0300

2024-06-25T10:23+0300

2024-06-25T10:48+0300

россия

украина

запад

спецоперация на украине

юрий ушаков

конференция по украине

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мировое сообщество начинает понимать, что урегулировать украиснкий конфликт без России невозможно, сообщил в ходе "Примаковских чтений" помощник российского президента Юрий Ушаков. "Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно. На мой взгляд, это единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке", - сказал политик.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Кроме того, оно включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.

https://1prime.ru/20240625/briks-849464108.html

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россия, украина, запад, юрий ушаков, конференция по украине