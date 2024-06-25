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Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США
Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США - 25.06.2024, ПРАЙМ
Юань упал до нового семимесячного минимума против доллара США
Китайский юань во вторник упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:46+0300
2024-06-25T11:46+0300
2024-06-25T11:46+0300
китайский юань
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юань
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так как Народный банк Китая продолжает устанавливать более низкий срединный курс юаня даже при том, что американская валюта накануне снизилась.На прошедшей неделе юань находился в непосредственной близости от нижней границы допустимого внутридневного диапазона, так как отток капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоры о том, что центральный банк позволяет национальной валюте слабеть, оказывают давление на настроения.В начале дня на континентальном спот-рынке юань достиг 7-месячного минимума 7,2630 за доллар, так как трейдеры восприняли низкий срединный курс как указание на то, что центральный банк допустит медленное ослабление национальной валюты.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1225 за доллар США. Это был самый низкий уровень с ноября 2023 года, но он все равно был выше оценки Reuters.По словам аналитиков Maybank, более низкий срединный курс показывает, что центральный банк, возможно, хочет допустить более значительное снижение национальной валюты, и это немного странно, потому что накануне большинство валют укрепились против доллара США.Индекс доллара накануне опустился до 105,44 против максимума 105,9, достигнутого в понедельник, так как доходность казначейских облигаций США снизилась в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE).В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.На фоне запланированных на четверг дебатов кандидатов в президенты США оффшорный юань может вновь испытать на прочность отметку 7,30 за доллар, но на следующей сессии Народный банк Китая может установить более высокий срединный курс, чтобы сдержать ослабления юаня, отметили аналитики Citi в записке для клиентов.По состоянию на 02.46 по Гринвичу пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2839.На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2605 за доллар и быстро опустился до 7,2629, самого низкого уровня с 15 ноября 2023 года. Судя по срединному курсу вторника, юаню позволяется снизиться до 7,2650.На этой неделе все будут внимательное следить за экономическими данными Китая и других стран, которые помогут прояснить дальнейшие перспективы.В частности, трейдеры ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики.В этот же день в Китае будут опубликованы данные по прибылям промышленных компаний за май.В воскресенье в Китае ожидаются данные по производственному сектору за июнь.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Китайский юань во вторник упал до нового 7-месячного минимума против доллара США. Судя по всему, он собирается снизиться по итогам шестого месяца подряд, так как Народный банк Китая продолжает устанавливать более низкий срединный курс юаня даже при том, что американская валюта накануне снизилась.
На прошедшей неделе юань находился в непосредственной близости от нижней границы допустимого внутридневного диапазона, так как отток капиталов в сторону более высокодоходного доллара и разговоры о том, что центральный банк позволяет национальной валюте слабеть, оказывают давление на настроения.
В начале дня на континентальном спот-рынке юань достиг 7-месячного минимума 7,2630 за доллар, так как трейдеры восприняли низкий срединный курс как указание на то, что центральный банк допустит медленное ослабление национальной валюты.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1225 за доллар США. Это был самый низкий уровень с ноября 2023 года, но он все равно был выше оценки Reuters.
По словам аналитиков Maybank, более низкий срединный курс показывает, что центральный банк, возможно, хочет допустить более значительное снижение национальной валюты, и это немного странно, потому что накануне большинство валют укрепились против доллара США.
Индекс доллара накануне опустился до 105,44 против максимума 105,9, достигнутого в понедельник, так как доходность казначейских облигаций США снизилась в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE).
В этом году юань ослаб на 2,2%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и проблем сектора недвижимости.
На фоне запланированных на четверг дебатов кандидатов в президенты США оффшорный юань может вновь испытать на прочность отметку 7,30 за доллар, но на следующей сессии Народный банк Китая может установить более высокий срединный курс, чтобы сдержать ослабления юаня, отметили аналитики Citi в записке для клиентов.
По состоянию на 02.46 по Гринвичу пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2839.
На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2605 за доллар и быстро опустился до 7,2629, самого низкого уровня с 15 ноября 2023 года. Судя по срединному курсу вторника, юаню позволяется снизиться до 7,2650.
На этой неделе все будут внимательное следить за экономическими данными Китая и других стран, которые помогут прояснить дальнейшие перспективы.
В частности, трейдеры ждут выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) США в пятницу. Он является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции и может прояснить сроки и масштабы будущего смягчения политики.
В этот же день в Китае будут опубликованы данные по прибылям промышленных компаний за май.
В воскресенье в Китае ожидаются данные по производственному сектору за июнь.