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Пара доллар/иена торгуется вблизи 160, риск интервенции растет

Пара доллар/иена торгуется вблизи 160, риск интервенции растет - 25.06.2024, ПРАЙМ

Пара доллар/иена торгуется вблизи 160, риск интервенции растет

Пара доллар США/японская иена попыталась пробить вверх ключевой уровень 160 во вторник, но не преуспела. Опасения относительно возможности интервенции Токио на... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:47+0300

2024-06-25T11:47+0300

2024-06-25T11:47+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пара доллар США/японская иена попыталась пробить вверх ключевой уровень 160 во вторник, но не преуспела. Опасения относительно возможности интервенции Токио на валютном рынке удерживали иену от резкого падения против других валют.Биткоин компенсировал часть утраченных ранее позиций. Накануне он продемонстрировал самое сильное падение за два месяца, причиной которого отчасти стал отток средств из ETF, отметили аналитики.На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с понижением на 0,08%, по 159,42. На азиатской сессии она оставалась в пределах узкого диапазона. Трейдеры воздерживались от прорыва ключевого сопротивления, преодоление которого в конце апреля и начале мая повлекло за собой интервенцию на валютном рынке со стороны Токио.Это удержало иену от падения к новым минимумам против других валют, и пара фунт/иена торговалась около 16-летнего максимума, на 202,38.Австралийский доллар отступил от 17-летней вершины против иены и торговался по 106,21."Рынок демонстрирует нервозность и беспокойство в данной ситуации", - сказал Крис Уэстон из Pepperstone."Существуют неизбежные риски, сопряженные с короткими позициями по иене", - добавил он.Очередной виток падения иены произошел после того, как в июне Банк Японии разочаровал инвесторов, ожидавших незамедлительного сокращения масштабной программы покупок облигаций.Представленные в понедельник протоколы июньского заседания центрального банка указывали на то, что руководство Банка Японии обсуждало вероятность повышения ставок в ближайшее время, а один из представителей правления призвал к увеличению стоимости заимствований без лишнего промедления.Доллар немного просел в преддверии выхода в пятницу индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.Пара фунт/доллар повысилась на 0,09%, до 1,2696, тогда как австралийский доллар вырос против доллара США на 0,1%, до 0,6663.Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,6124.В центре внимания также находится политическая ситуация. В четверг в США состоятся дебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа, а в выходные начнется первый этап внеочередных парламентских выборов во Франции.Евро находится под давлением на фоне политической ситуации во Франции. Ранее в этом месяце президент страны Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных выборов в парламент. Пара евро/доллар во вторник выросла на 0,06%, до 1,0741.По итогам месяца евро может снизиться примерно на 1%.Индекс доллара просел на 0,1%, до 105,39."Выборы во Франции начнутся 30 июня, и на евро будут влиять политические опасения, - говорится в аналитической записке Sumitomo Mitsui Banking Corporation. - Если политическая ситуация будет оставаться нестабильной, то евро продолжит ослабевать против доллара".Биткоин подскочил более чем на 3%, до 61 319 долларов, восстановив часть позиций после падения на 6,65% накануне."Мы наблюдали, как шесть дней подряд трейдеры выводят средства из биткоиновых ETF", - отметил Уэстон.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша