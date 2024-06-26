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Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали

Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали - 26.06.2024, ПРАЙМ

Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали

Китайские автомобили стали чаще попадать в сервис, но не из-за каких-то особых проблем – просто их стало больше, рассказала директор международной сети... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T03:03+0300

2024-06-26T03:03+0300

2024-06-26T03:03+0300

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китайский автопром

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Китайские автомобили стали чаще попадать в сервис, но не из-за каких-то особых проблем – просто их стало больше, рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.За пять месяцев этого года объем обслуживания автомобилей китайских марок вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но пока доля машин из КНР в общей массе все еще незначительная – 3,1 процента.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным аналитической службы компании, в январе-мае количество "свежих" китайских автомобилей (возраст авто 0-4 года) на обслуживании в сети выросло более чем вдвое. А категория авто возраста 6-9 лет снизилась на 21 процент.При этом стоимость обслуживания растет в пределах инфляции. Cредний чек по обслуживанию автомобилей китайских марок за 5 месяцев вырос на 13 процентов - до 7 912 рублей.“Это связано с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт", – отмечает эксперт.В компании не отмечают особенных "болячек" у машин из КНР. Все поломки и неполадки соответствуют пробегу и классу конкретного автомобиля. “То есть, понятно, что ресурс деталей автомобиля эконом-бренда будет ниже, чем у премиальных моделей”, - разъясняет специалист.Однако при обслуживании китайских марок сохраняются сложности с подбором запчастей, недоступностью технических документов.Китайский автопром в целом специфично относится к каталогизации запчастей и регламентированию любых модификаций производства. Все это усложняет обслуживание данных машин для простых автовладельцев, заключила Овчинникова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, спрос на легковые авто, авто, китайский автопром