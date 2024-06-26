https://1prime.ru/20240626/avto-849503385.html
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai
Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:13+0300
2024-06-26T12:13+0300
2024-06-26T12:13+0300
hyundai
авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты портала SPEEDME.RU.Отмечается, что всего в страну по параллельному импорту привезли десять автомобилей, цена одной машины начинается от 8,49 миллиона рублей."Модель представлена в первом поколении 2024 года в исполнении Calligraphy. Все машины оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод", - сказано в публикации.По данным портала, модель оснащена современной мультимедийной системой, полным пакетом системы безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и панорамной крышей. Кроме того, салон автомобиля отделан премиальными материалами.Журналисты портала добавили, что кроссовер не один раз получал высокие оценки на международных конкурсах и автосалонах.
https://1prime.ru/20240620/hyundai-849357226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
hyundai, авто, россия
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai
В России начались продажи абсолютно нового Hyundai Calligraphy от 8,49 млн рублей
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты портала SPEEDME.RU
.
Отмечается, что всего в страну по параллельному импорту привезли десять автомобилей, цена одной машины начинается от 8,49 миллиона рублей.
"Модель представлена в первом поколении 2024 года в исполнении Calligraphy. Все машины оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод", - сказано в публикации.
По данным портала, модель оснащена современной мультимедийной системой, полным пакетом системы безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и панорамной крышей. Кроме того, салон автомобиля отделан премиальными материалами.
Журналисты портала добавили, что кроссовер не один раз получал высокие оценки на международных конкурсах и автосалонах.
В России появился новый бюджетный Hyundai