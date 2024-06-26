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В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai
Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:13+0300
2024-06-26T12:13+0300
hyundai
авто
россия
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты портала SPEEDME.RU.Отмечается, что всего в страну по параллельному импорту привезли десять автомобилей, цена одной машины начинается от 8,49 миллиона рублей."Модель представлена в первом поколении 2024 года в исполнении Calligraphy. Все машины оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод", - сказано в публикации.По данным портала, модель оснащена современной мультимедийной системой, полным пакетом системы безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и панорамной крышей. Кроме того, салон автомобиля отделан премиальными материалами.Журналисты портала добавили, что кроссовер не один раз получал высокие оценки на международных конкурсах и автосалонах.
https://1prime.ru/20240620/hyundai-849357226.html
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hyundai, авто, россия
Hyundai, Авто, РОССИЯ
12:13 26.06.2024
 
В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai

В России начались продажи абсолютно нового Hyundai Calligraphy от 8,49 млн рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты портала SPEEDME.RU.
Отмечается, что всего в страну по параллельному импорту привезли десять автомобилей, цена одной машины начинается от 8,49 миллиона рублей.
"Модель представлена в первом поколении 2024 года в исполнении Calligraphy. Все машины оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод", - сказано в публикации.
По данным портала, модель оснащена современной мультимедийной системой, полным пакетом системы безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и панорамной крышей. Кроме того, салон автомобиля отделан премиальными материалами.
Журналисты портала добавили, что кроссовер не один раз получал высокие оценки на международных конкурсах и автосалонах.
% Hyundai - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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