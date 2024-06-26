https://1prime.ru/20240626/avto-849503385.html

В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai

В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся флагманский кроссовер марки Hyundai

Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:13+0300

2024-06-26T12:13+0300

2024-06-26T12:13+0300

hyundai

авто

россия

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Флагманский кроссовер Hyundai в единственной комплектации Calligraphy вернулся в Россию, он доступен в нескольких центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты портала SPEEDME.RU.Отмечается, что всего в страну по параллельному импорту привезли десять автомобилей, цена одной машины начинается от 8,49 миллиона рублей."Модель представлена в первом поколении 2024 года в исполнении Calligraphy. Все машины оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод", - сказано в публикации.По данным портала, модель оснащена современной мультимедийной системой, полным пакетом системы безопасности, адаптивным круиз-контролем, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и панорамной крышей. Кроме того, салон автомобиля отделан премиальными материалами.Журналисты портала добавили, что кроссовер не один раз получал высокие оценки на международных конкурсах и автосалонах.

https://1prime.ru/20240620/hyundai-849357226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, авто, россия