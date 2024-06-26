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Эксперты ждут усиления партнерства банков и ретейла в битве за клиента

Эксперты ждут усиления партнерства банков и ретейла в битве за клиента - 26.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты ждут усиления партнерства банков и ретейла в битве за клиента

Ведущие отраслевые аналитики, представители Совкомбанка и руководители розничного бизнеса обсудили пути усиления партнерства, которые позволят ретейлу... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:26+0300

2024-06-26T12:26+0300

2024-06-26T12:26+0300

ретейл

ретейл-продажи

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потребительский кредит

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Ведущие отраслевые аналитики, представители Совкомбанка и руководители розничного бизнеса обсудили пути усиления партнерства, которые позволят ретейлу эффективно развиваться в текущей рыночной ситуации. "Долгое время в России ретейлеры работали на растущих рынках, – комментирует генеральный директор информационного агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. – Сейчас этот рост рынков в значительной степени абсорбируется маркетплейсами, и, если ты не делаешь чего-то того, что уже делают твои конкуренты, ты стремительно теряешь рынок. И поэтому сегодня очень важная история – углубление партнерства между банками и ретейлом".Выиграют те, кто не просто сможет найти клиента, привести его туда, куда ему нужно, предложить товар, полностью удовлетворяющий его запросам и профинансировать его покупку, а те, кто сделает это быстро и с минимальными усилиями со стороны клиента. И на этом пути, чтобы конкурировать с крупнейшими розничными экосистемами, бизнесу и банкам важно усиливать сотрудничество, становиться более открытыми друг для друга."Важен общий совместный путь, не спонтанные действия, а единое технологическое видение. Нужно активно сотрудничать, а не просто пользоваться решениями. Ретейл – бизнес высоких скоростей, и ему очень тяжело ориентироваться на то, что банк будет действовать медленнее. Поэтому банку нужно ускоряться, наверное, видеть на несколько шагов вперед, что в ретейле будет востребовано через какое-то время", – уверена эксперт по fintech-продуктам для ретейла и розничному кредитованию Валерия Шатковская. В подтверждение тезиса о пользе усиления партнерства управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский рассказал о том, как обоюдное сотрудничество может заметно ускорить банки, упростить анкету для клиента и увеличить процент одобрений. Поскольку в момент сделки банк принимает на себя кредитный риск, то чем меньше он знает о клиенте, тем выше будет этот риск и, соответственно, ниже одобрение. Если это действующий клиент банка, то банк знает о нем все, и тут сложностей нет, а если новый, то сразу возникают риски, связанные с недостаточной информацией о клиенте. И вот именно в этом вопросе магазины могут сильно помочь банку, предоставив свои знания об этом клиенте, его историю покупок. Предоставление подобной информации способно значительно увеличить уровень одобрения и упростить путь клиента. "Клиенту в таком случае нужно будет лишь сообщить свой номер телефона. Ретейлер его определит, увидит, что это не какой-то разовый посетитель, а постоянный лояльный клиент магазина, что у него есть личный кабинет с историей покупок. Данные клиента из личного кабинета ретейлера можно легко перенести в анкету заявки на кредит. На выходе от клиента потребуется только внести свой номер телефона, и дать все необходимые согласия", – отметил Дворский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ретейл, ретейл-продажи, совкомбанк, эксперт, банки, потребительский кредит