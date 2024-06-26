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Будет жесткий ответ. Названы последствия эскалации Запада против России - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Будет жесткий ответ. Названы последствия эскалации Запада против России
Будет жесткий ответ. Названы последствия эскалации Запада против России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Будет жесткий ответ. Названы последствия эскалации Запада против России
Запад перешел от угроз в адрес России к терактам и намерен использовать европейские авиабазы для применения F-16 на Украине — то есть восточные страны-члены... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:58+0300
2024-06-26T12:16+0300
спецоперация на украине
украина
россия
европа
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Запад перешел от угроз в адрес России к терактам и намерен использовать европейские авиабазы для применения F-16 на Украине — то есть восточные страны-члены НАТО готовятся фактически вступить в конфликт, хотя и не официально, пишет обозреватель Драголюб Боснич для издания infoBRICS.Как отмечаетя, Польша и Румыния являются наиболее логичными кандидатами для размещения F-16, обещанных Западом киевскому режиму. Но размещение F-16 на авиабазах в Восточной Европе может привести к прямому столкновению НАТО и России, подчеркивает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия неоднократно предупреждала о недопустимости подобной эскалации, но Запад не слушает ее, отмечает Боснич.По его словам, последствия российского возмездия, включая нарушение нормальной экономической деятельности, могут ощутить на всей Европе.Поддержка подобной эскалации считается военными преступлениями, но хваленая "демократия" политического Запада не может остановить их, подчеркивает Боснич."Если страна, имеющая около шести тысяч термоядерных боеголовок, окажется на краю пропасти, чего можно ожидать?", - задается вопросом автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, европа, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОПА, НАТО
11:58 26.06.2024 (обновлено: 12:16 26.06.2024)
 
Будет жесткий ответ. Названы последствия эскалации Запада против России

infoBRICS: Запад вызовет жесткий ответ Москвы терактами и поставками F-16 Киеву

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Запад перешел от угроз в адрес России к терактам и намерен использовать европейские авиабазы для применения F-16 на Украине — то есть восточные страны-члены НАТО готовятся фактически вступить в конфликт, хотя и не официально, пишет обозреватель Драголюб Боснич для издания infoBRICS.
Как отмечаетя, Польша и Румыния являются наиболее логичными кандидатами для размещения F-16, обещанных Западом киевскому режиму. Но размещение F-16 на авиабазах в Восточной Европе может привести к прямому столкновению НАТО и России, подчеркивает автор.
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Россия неоднократно предупреждала о недопустимости подобной эскалации, но Запад не слушает ее, отмечает Боснич.
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По его словам, последствия российского возмездия, включая нарушение нормальной экономической деятельности, могут ощутить на всей Европе.
Поддержка подобной эскалации считается военными преступлениями, но хваленая "демократия" политического Запада не может остановить их, подчеркивает Боснич.
"Если страна, имеющая около шести тысяч термоядерных боеголовок, окажется на краю пропасти, чего можно ожидать?", - задается вопросом автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЕВРОПАНАТО
 
 
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