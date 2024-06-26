https://1prime.ru/20240626/finlyandiya-849498941.html

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных

На территории Финляндии также проходит подготовка украинских военных, рассказал глава финского Минобороны Аннти Хяккянен. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:31+0300

2024-06-26T10:31+0300

2024-06-26T10:31+0300

спецоперация на украине

украина

финляндия

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На территории Финляндии также проходит подготовка украинских военных, рассказал глава финского Минобороны Аннти Хяккянен."Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — рассказал министр агентству STT. Кроме того, он добавил, что в рамках британской миссии Interflex в обучении солдат ВСУ поучаствовали двадцать финских инструкторов, а также около пятидесяти инструкторов задействовали в миссии Европейского союза, направленной на подготовку украинских войск (EUMAM).Хяккянена добавил, что до миссий большая часть инструкторов занимали посты кадовых военнослужащих Сил обороны Финляндии.Ранее французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.

https://1prime.ru/20240607/frantsiya-848991416.html

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украина, финляндия, военная помощь украине