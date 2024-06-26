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В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных
На территории Финляндии также проходит подготовка украинских военных, рассказал глава финского Минобороны Аннти Хяккянен. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:31+0300
2024-06-26T10:31+0300
спецоперация на украине
украина
финляндия
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На территории Финляндии также проходит подготовка украинских военных, рассказал глава финского Минобороны Аннти Хяккянен."Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — рассказал министр агентству STT. Кроме того, он добавил, что в рамках британской миссии Interflex в обучении солдат ВСУ поучаствовали двадцать финских инструкторов, а также около пятидесяти инструкторов задействовали в миссии Европейского союза, направленной на подготовку украинских войск (EUMAM).Хяккянена добавил, что до миссий большая часть инструкторов занимали посты кадовых военнослужащих Сил обороны Финляндии.Ранее французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
https://1prime.ru/20240607/frantsiya-848991416.html
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украина, финляндия, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, военная помощь Украине
10:31 26.06.2024
 
В Финляндии рассказали о подготовке украинских военных

Хяккянен: Финляндия обучает украинских военных, в том числе на своей территории

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. На территории Финляндии также проходит подготовка украинских военных, рассказал глава финского Минобороны Аннти Хяккянен.
"Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием", — рассказал министр агентству STT.
Кроме того, он добавил, что в рамках британской миссии Interflex в обучении солдат ВСУ поучаствовали двадцать финских инструкторов, а также около пятидесяти инструкторов задействовали в миссии Европейского союза, направленной на подготовку украинских войск (EUMAM).
Хяккянена добавил, что до миссий большая часть инструкторов занимали посты кадовых военнослужащих Сил обороны Финляндии.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что в ближайшее время планирует завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву
7 июня, 22:07
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФИНЛЯНДИЯвоенная помощь Украине
 
 
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