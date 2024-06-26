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Новый семейный минивэн подешевел в России почти на миллион

Новый семейный минивэн подешевел в России почти на миллион - 26.06.2024, ПРАЙМ

Новый семейный минивэн подешевел в России почти на миллион

Минивэн Forthing Yacht подешевел в России на 790 тысяч рублей с локализацией производства на калининградском заводе "Автотор". Об этом говорится в сообщении... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:00+0300

2024-06-26T16:00+0300

2024-06-26T16:00+0300

авто

китайские авто

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geely

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калининград

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Минивэн Forthing Yacht подешевел в России на 790 тысяч рублей с локализацией производства на калининградском заводе "Автотор". Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора Ixen Motors Rus, которое поступило "Известиям".Теперь Yacht сможет конкурировать с Geely Okavango, Chery Tiggo 8 Pro Max и Jetour X90 Plus. У вэна есть панорамная крыша, система бесключевого доступа, минимум шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель и мультимедиа с экранами 10,25 дюйма, отдельный блок регулировок климат-контроля. Автомобили российского производства скоро поступят в дилерские центры.Разработчик, корпорация Dongfeng, позиционирует минивэн как семейный автомобиль. Но может подойти и на роль бизнес-шаттла. По размерам и формату Dongfeng Forthing Yacht близок к европейскому минивэну Ford Galaxy: длина — 4850 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1715 мм, а задние двери — обычные распашные.

калининград

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авто, китайские авто, chery, geely, автотор, калининград