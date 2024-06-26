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Мишустин поблагодарил главу ФТС за помощь участникам СВО в трудоустройстве

Мишустин поблагодарил главу ФТС за помощь участникам СВО в трудоустройстве - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин поблагодарил главу ФТС за помощь участникам СВО в трудоустройстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалёва за помощь участникам СВО в трудоустройстве, отметив, что их | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:15+0300

2024-06-26T10:15+0300

2024-06-26T10:15+0300

спецоперация на украине

михаил мишустин

фтс россии

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил главу Федеральной таможенной службы Валерия Пикалёва за помощь участникам СВО в трудоустройстве, отметив, что их навыки могут пригодиться службе. В ходе встречи Пикалёв рассказал, что Федеральная таможенная служба оказывает помощь в трудоустройстве и профессиональном становлении участникам СВО. "Президент неоднократно говорил о том, что именно участники специальной военной операции, наши защитники, должны занимать места в государственном управлении. Федеральная таможенная служба – это то место, где абсолютно точно многие навыки ребят, которые защищают нашу страну, пригодились бы. Спасибо, что вы к этому внимательно относитесь", – отметил Мишустин. -0-

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михаил мишустин, фтс россии