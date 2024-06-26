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Названы недостатки Geely Coolray с пробегом - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Названы недостатки Geely Coolray с пробегом
Названы недостатки Geely Coolray с пробегом - 26.06.2024, ПРАЙМ
Названы недостатки Geely Coolray с пробегом
У китайского автомобиля Geely Coolray с пробегом имеется ряд характерных недостатков, например, высокий расход масла двигателем и слишком чувствительные... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:20+0300
2024-06-26T15:20+0300
авто
geely
китайский автопром
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. У китайского автомобиля Geely Coolray с пробегом имеется ряд характерных недостатков, например, высокий расход масла двигателем и слишком чувствительные форсунки, требующие регулярных промывок, рассказал для журнала "За рулем" автоэксперт Сергей Зиновьев.Кроме того, по его словам, ременный привод газораспределительного механизма часто не доживает до обещанных 100 тысяч километров. "Часть моторов была с бракованными шатунами – меняли по гарантии", — рассказал эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его оценке, Geely Coolray плохо подготовлен к российским зимам — в холодную погоду часто возникают сбои в электронике, обогрев зоны дворников неэффективен, из-за чего правая щетка замерзает. Кроме того, газовые упоры багажника отказывают, а передние амортизаторы дубеют и проседают, добавил Зиновьев.Также в подвеске быстро выходят из строя ступичные подшипники, а тормозные диски первичной комплектации изнашиваются быстрее, отметил эксперт.При этом главным недостатком модели он назвал склонность кузова к коррозии: сколы и царапины стремительно покрываются ржавчиной."Прочих мелких поломок, что удивительно для автомобиля эконом-класса, совсем немного", — заключил Зиновьев.
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авто, geely, китайский автопром
Авто, Geely, китайский автопром
15:20 26.06.2024
 
Названы недостатки Geely Coolray с пробегом

"За рулем" назвал основные недостатки автомобиля Geely Coolray с пробегом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. У китайского автомобиля Geely Coolray с пробегом имеется ряд характерных недостатков, например, высокий расход масла двигателем и слишком чувствительные форсунки, требующие регулярных промывок, рассказал для журнала "За рулем" автоэксперт Сергей Зиновьев.
Кроме того, по его словам, ременный привод газораспределительного механизма часто не доживает до обещанных 100 тысяч километров. "Часть моторов была с бракованными шатунами – меняли по гарантии", — рассказал эксперт.
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По его оценке, Geely Coolray плохо подготовлен к российским зимам — в холодную погоду часто возникают сбои в электронике, обогрев зоны дворников неэффективен, из-за чего правая щетка замерзает. Кроме того, газовые упоры багажника отказывают, а передние амортизаторы дубеют и проседают, добавил Зиновьев.
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Также в подвеске быстро выходят из строя ступичные подшипники, а тормозные диски первичной комплектации изнашиваются быстрее, отметил эксперт.
При этом главным недостатком модели он назвал склонность кузова к коррозии: сколы и царапины стремительно покрываются ржавчиной.
"Прочих мелких поломок, что удивительно для автомобиля эконом-класса, совсем немного", — заключил Зиновьев.
 
АвтоGeelyкитайский автопром
 
 
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