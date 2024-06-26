https://1prime.ru/20240626/inoagenty-849499623.html

Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты

Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты - 26.06.2024, ПРАЙМ

Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты

В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:44+0300

2024-06-26T10:44+0300

2024-06-26T10:47+0300

иноагенты

госдума

общественная палата рф

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе Общественной палаты России и региональных палат, документ доступен в базе данных нижней палаты. В пояснительной записке указано, что такая мера предлагается "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.

https://1prime.ru/20240311/846156405.html

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иноагенты, госдума, общественная палата рф