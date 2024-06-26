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Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты - 26.06.2024, ПРАЙМ
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:44+0300
2024-06-26T10:47+0300
иноагенты
госдума
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе Общественной палаты России и региональных палат, документ доступен в базе данных нижней палаты. В пояснительной записке указано, что такая мера предлагается "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.
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иноагенты, госдума, общественная палата рф
иноагенты, Госдума, Общественная палата РФ
10:44 26.06.2024 (обновлено: 10:47 26.06.2024)
 
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты

В Госдуму внесен проект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе Общественной палаты России и региональных палат, документ доступен в базе данных нижней палаты.
В пояснительной записке указано, что такая мера предлагается "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".
Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
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иноагентыГосдумаОбщественная палата РФ
 
 
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