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Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты - 26.06.2024, ПРАЙМ
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:44+0300
2024-06-26T10:44+0300
2024-06-26T10:47+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесен проект закона, который запрещает иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть в составе Общественной палаты России и региональных палат, документ доступен в базе данных нижней палаты. В пояснительной записке указано, что такая мера предлагается "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества".Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любых уровней.
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иноагенты, госдума, общественная палата рф
иноагенты, Госдума, Общественная палата РФ
Иноагентам хотят запретить быть членами Общественной палаты
В Госдуму внесен проект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты