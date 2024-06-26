https://1prime.ru/20240626/iran-849496141.html

МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией

МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией - 26.06.2024, ПРАЙМ

МИД Ирана оценил перспективы торговых сделок с Россией

с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) . Об этом агентству РИА Новости рассказал глава иранского МИД Мехди Сафари. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:15+0300

2024-06-26T09:15+0300

2024-06-26T09:15+0300

россия

иран

торговля

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ТЕГЕРАН, 26 июн – ПРАЙМ. Объем российско-иранской торговли может вырасти на 30-40 процентов благодаря ратификации Тегераном и Москвой соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) . Об этом агентству РИА Новости рассказал глава иранского МИД Мехди Сафари."Россия и Иран ратифицировали соглашение с Евразийским экономическим союзом, и по моему мнению, сделки в рамках этого соглашения до настоящего момента развивались хорошо. Однако после этой ратификации (обеими странами - ред.), думаю, коммерческие сделки между Ираном и Россией, а также между Ираном и (странами - ред.) Евразии вырастут на 30-40 процентов", - сказал министр.Ранее сообщалось, что кабинет инистров Ирана согласовал подписание законопроекта о вободной торговле между Ираном и ЕАЭС и представило его парламенту. Российский лидер Владимир Путин также подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном неделей ранее. Вышеупомянутое соглашение между обеими странами подписали в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге. Оно предполагает либерализацию и упрощение торговли между странами ЕАЭС и Ираном посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.

https://1prime.ru/20240623/iran-849418054.html

иран

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россия, иран, торговля