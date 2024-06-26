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В России в продажу поступил лифтбек MG6

В России в продажу поступил лифтбек MG6 - 26.06.2024, ПРАЙМ

В России в продажу поступил лифтбек MG6

В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:03+0300

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авто

китайские авто

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor.MG6 стал второй моделью с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Компания ожидает получения ОТТС на кроссовер MG ZS и планирует в этом году сертифицировать еще четыре модели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа российском рынке MG6 предлагается в двух комплектациях по цене от 2,72 до 3 миллиона рублей.Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель (168 лошадиных сил) и семиступенчатую автоматическую коробку передач (DCT). Расход топлива составляет до 8 литров на 100 километров.В оснащение входят светодиодные фары, люк, 18-дюймовые диски, светодиодные задние фонари и камера заднего вида.Объем багажника составляет 424 литров.MG Motor основана в Великобритании в 1924 году, с 2007 года принадлежит китайской SAIC Motor.

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авто, китайские авто