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В России в продажу поступил лифтбек MG6 - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В России в продажу поступил лифтбек MG6
В России в продажу поступил лифтбек MG6 - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России в продажу поступил лифтбек MG6
В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:03+0300
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авто
китайские авто
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor.MG6 стал второй моделью с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Компания ожидает получения ОТТС на кроссовер MG ZS и планирует в этом году сертифицировать еще четыре модели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа российском рынке MG6 предлагается в двух комплектациях по цене от 2,72 до 3 миллиона рублей.Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель (168 лошадиных сил) и семиступенчатую автоматическую коробку передач (DCT). Расход топлива составляет до 8 литров на 100 километров.В оснащение входят светодиодные фары, люк, 18-дюймовые диски, светодиодные задние фонари и камера заднего вида.Объем багажника составляет 424 литров.MG Motor основана в Великобритании в 1924 году, с 2007 года принадлежит китайской SAIC Motor.
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авто, китайские авто
Авто, китайские авто
16:03 26.06.2024 (обновлено: 16:04 26.06.2024)
 
В России в продажу поступил лифтбек MG6

В России начались продажи лифтбека MG6 по цене от 2,72 миллиона рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor.
MG6 стал второй моделью с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Компания ожидает получения ОТТС на кроссовер MG ZS и планирует в этом году сертифицировать еще четыре модели.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
На российском рынке MG6 предлагается в двух комплектациях по цене от 2,72 до 3 миллиона рублей.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Китайские авто стали массово попадать в ремонт. Что о них узнали
03:03
Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель (168 лошадиных сил) и семиступенчатую автоматическую коробку передач (DCT). Расход топлива составляет до 8 литров на 100 километров.
В оснащение входят светодиодные фары, люк, 18-дюймовые диски, светодиодные задние фонари и камера заднего вида.
Объем багажника составляет 424 литров.
MG Motor основана в Великобритании в 1924 году, с 2007 года принадлежит китайской SAIC Motor.
 
Автокитайские авто
 
 
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