https://1prime.ru/20240626/mg6-849515285.html
В России в продажу поступил лифтбек MG6
В России в продажу поступил лифтбек MG6 - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России в продажу поступил лифтбек MG6
В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:03+0300
2024-06-26T16:03+0300
2024-06-26T16:04+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor.MG6 стал второй моделью с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Компания ожидает получения ОТТС на кроссовер MG ZS и планирует в этом году сертифицировать еще четыре модели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа российском рынке MG6 предлагается в двух комплектациях по цене от 2,72 до 3 миллиона рублей.Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель (168 лошадиных сил) и семиступенчатую автоматическую коробку передач (DCT). Расход топлива составляет до 8 литров на 100 километров.В оснащение входят светодиодные фары, люк, 18-дюймовые диски, светодиодные задние фонари и камера заднего вида.Объем багажника составляет 424 литров.MG Motor основана в Великобритании в 1924 году, с 2007 года принадлежит китайской SAIC Motor.
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авто, китайские авто
В России в продажу поступил лифтбек MG6
В России начались продажи лифтбека MG6 по цене от 2,72 миллиона рублей
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России в продажу поступил лифтбек MG6 после прохождения сертификационных испытаний, говорится в сообщении официального дистрибьютора — компании MG Motor.
MG6 стал второй моделью с Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) после седана MG5. Компания ожидает получения ОТТС на кроссовер MG ZS и планирует в этом году сертифицировать еще четыре модели.
На российском рынке MG6 предлагается в двух комплектациях по цене от 2,72 до 3 миллиона рублей.
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Автомобиль имеет передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель (168 лошадиных сил) и семиступенчатую автоматическую коробку передач (DCT). Расход топлива составляет до 8 литров на 100 километров.
В оснащение входят светодиодные фары, люк, 18-дюймовые диски, светодиодные задние фонари и камера заднего вида.
Объем багажника составляет 424 литров.
MG Motor основана в Великобритании в 1924 году, с 2007 года принадлежит китайской SAIC Motor.