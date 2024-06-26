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В Молдавии назвали причину роста экономики страны - 26.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Молдавии назвали причину роста экономики страны
В Молдавии назвали причину роста экономики страны - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Молдавии назвали причину роста экономики страны
Приток беженцев с Украины способствовал незначительному росту экономики Молдавии, заявил в среду экс-министр экономики республики Октавиан Калмык. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:23+0300
2024-06-26T14:23+0300
экономика
молдавия
беженцы
украинские беженцы
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КИШИНЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Приток беженцев с Украины способствовал незначительному росту экономики Молдавии, заявил в среду экс-министр экономики республики Октавиан Калмык."Согласно официальной статистике, начиная с четвертого квартала прошлого года, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост. Однако этот рост нельзя назвать устойчивым и перспективным, так как он основан на потреблении, а не на инвестициях или инновациях," — сказал Калмык в эфире телеканала GRT. Он заявил, что основной вклад в недавний рост экономики внесли потребительские расходы беженцев.С начала военной спецоперации на Украине в Молдавии открыли более 130 центров для беженцев. Через республику проехали около 1,4 млн украинцев, большинство из которых уехали в страны ЕС или вернулись в свои дома. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых трудоустроить удалось лишь 1,3 тысячи.В мае молдавский премьер Дорин Речан заявил, что экономика страны начала оживать, но Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, в 2023 — 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов тарифы на газ выросли в 7 раз, а на электроэнергию — в 4 раза. У населения растут долги за коммунальные услуги на фоне протестов.
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молдавия, беженцы, украинские беженцы
Экономика, МОЛДАВИЯ, беженцы, украинские беженцы
14:23 26.06.2024
 
В Молдавии назвали причину роста экономики страны

Калмык: небольшой подъем экономики Молдавии связан с притоком беженцев с Украины

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Приток беженцев с Украины способствовал незначительному росту экономики Молдавии, заявил в среду экс-министр экономики республики Октавиан Калмык.
"Согласно официальной статистике, начиная с четвертого квартала прошлого года, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост. Однако этот рост нельзя назвать устойчивым и перспективным, так как он основан на потреблении, а не на инвестициях или инновациях," — сказал Калмык в эфире телеканала GRT.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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Он заявил, что основной вклад в недавний рост экономики внесли потребительские расходы беженцев.
С начала военной спецоперации на Украине в Молдавии открыли более 130 центров для беженцев. Через республику проехали около 1,4 млн украинцев, большинство из которых уехали в страны ЕС или вернулись в свои дома. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых трудоустроить удалось лишь 1,3 тысячи.
В мае молдавский премьер Дорин Речан заявил, что экономика страны начала оживать, но Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, в 2023 — 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов тарифы на газ выросли в 7 раз, а на электроэнергию — в 4 раза. У населения растут долги за коммунальные услуги на фоне протестов.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯбеженцыукраинские беженцы
 
 
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