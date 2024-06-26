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В Молдавии назвали причину роста экономики страны

В Молдавии назвали причину роста экономики страны - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали причину роста экономики страны

Приток беженцев с Украины способствовал незначительному росту экономики Молдавии, заявил в среду экс-министр экономики республики Октавиан Калмык. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:23+0300

2024-06-26T14:23+0300

2024-06-26T14:23+0300

экономика

молдавия

беженцы

украинские беженцы

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КИШИНЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Приток беженцев с Украины способствовал незначительному росту экономики Молдавии, заявил в среду экс-министр экономики республики Октавиан Калмык."Согласно официальной статистике, начиная с четвертого квартала прошлого года, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост. Однако этот рост нельзя назвать устойчивым и перспективным, так как он основан на потреблении, а не на инвестициях или инновациях," — сказал Калмык в эфире телеканала GRT. Он заявил, что основной вклад в недавний рост экономики внесли потребительские расходы беженцев.С начала военной спецоперации на Украине в Молдавии открыли более 130 центров для беженцев. Через республику проехали около 1,4 млн украинцев, большинство из которых уехали в страны ЕС или вернулись в свои дома. Убежища в Молдавии попросили свыше 110 тысяч человек, из которых трудоустроить удалось лишь 1,3 тысячи.В мае молдавский премьер Дорин Речан заявил, что экономика страны начала оживать, но Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, в 2023 — 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов тарифы на газ выросли в 7 раз, а на электроэнергию — в 4 раза. У населения растут долги за коммунальные услуги на фоне протестов.

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молдавия, беженцы, украинские беженцы