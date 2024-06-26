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Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в полтора раза

Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в полтора раза - 26.06.2024, ПРАЙМ

Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в полтора раза

За первые пять месяцев в федеральный бюджет поступило более 57 миллиардов рублей от так называемого налога на богатых. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:53+0300

2024-06-26T13:53+0300

2024-06-26T13:53+0300

налог на роскошь

налог на сверхприбыль

богатые граждане

ндфл

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. За первые пять месяцев в федеральный бюджет поступило более 57 миллиардов рублей от так называемого налога на богатых. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФНС). Речь о налоге на доход физических лиц, который платят россияне, чей годовой доход составляет от пяти миллионов рублей. Для них ставка равна 15 процентам. С начала года по этой статье бюджета поступления выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. По итогам года эта сумма может составить 176 миллиардов рублей. По словам экспертов, опрошенных газетой, в этом году выросло число россиян, чей годовой доход превысил пять миллионов рублей, причем выросло оно быстрее, чем в прошлом году. Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная правительством во внесенных в Госдуму поправках, ограничивается уровнем 22%, хотя в ходе обсуждения звучали рекомендации депутатов и общественников сделать налог для богатых еще выше, рассказывал ранее замминистра финансов Алексея Сазанова.

https://1prime.ru/20240604/minfin-848808702.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налог на роскошь, налог на сверхприбыль, богатые граждане, ндфл