Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240626/neft-849520164.html
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:43+0300
2024-06-26T17:43+0300
энергетика
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20240620/rezerv-849358720.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
17:43 26.06.2024
 
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки

В США добыча нефти за неделю по 21 июня осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился
20 июня, 18:23
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала