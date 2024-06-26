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Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:43+0300
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2024-06-26T17:43+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Добыча нефти в США за неделю осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
В США добыча нефти за неделю по 21 июня осталась на уровне 13,2 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, неожиданно увеличились - на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 460,7 миллиона баррелей.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, наоборот, ожидали снижения запасов на 3 миллиона баррелей.