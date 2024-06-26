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Сюрприз от государства. Что делать тем, кто не заработал на пенсию

Сюрприз от государства. Что делать тем, кто не заработал на пенсию - 26.06.2024, ПРАЙМ

Сюрприз от государства. Что делать тем, кто не заработал на пенсию

Конституционная обязанность социального государства, коим является Россия - создавать возможности достойной жизни человека в старости. Этому служит механизм... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T08:00+0300

2024-06-26T08:00+0300

2024-06-26T08:00+0300

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индексация пенсий

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Конституционная обязанность социального государства, коим является Россия - создавать возможности достойной жизни человека в старости. Этому служит механизм пенсионного обеспечения.Пенсии по старости подразделяются на страховые и государственные (социальная пенсия).Право на страховую пенсию формируется у гражданина на протяжении всей его трудовой деятельности. Сформированные пенсионные права выражаются в размере индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Его обычно называют пенсионными баллами.От количества пенсионных баллов зависит размер страховой пенсии по старости. Пенсионные баллы (ИПК) формируются в зависимости от продолжительности трудовой деятельности (или иной деятельности, которая в силу закона включается в страховой стаж, дающий право на пенсию) и суммы перечисленных работодателем страховых взносов за работника, размер которых зависит от размера заработной платы.Пенсионные баллы рассчитываются по формуле:сумма перечисленных страховых взносов делится на нормативный размер страховых взносов (НРВ) и умножается на 10.Нормативный размер страховых взносов законодательно определяется ежегодно, в 2024 г. он составляет 356 445 тысяч рублей.Для расчета пенсионных баллов учитывается годовой размер заработной платы работника, полностью отработавшего календарный год.С 2023 года на обязательные виды социального страхования (пенсионное, медицинское, на случай временной нетрудоспособности и материнства) работодатель платит в фонд 30 % от заработной платы работника. 72,8 % из которых идет на пенсионное обеспечение (53,4 % - на индивидуальный счет работника и 19,4 % - в "общий котел" для формирования фиксированной пенсии.Таким образом, если у работника годовой доход составит 500 000 рублей (сумма всей заработной платы за год), то работодатель направит в фонд за этого работника 150 000 рублей, из которых на его личный пенсионный фонд будет зачислено 58 312,8 рублей.Количество баллов будет рассчитано следующим образом:58 312,8 / 356 445 = 1, 634 балла.Максимальное количество пенсионных баллов в год - 10, при условии, что в 2024 году гражданин заработал не менее 2 225 000 рублей.Размер страховой пенсии рассчитывается путем умножения заработанных гражданином пенсионных баллов на стоимость пенсионного балла (ИПК х СПК).Стоимость пенсионного балла устанавливается законом и каждый год индексируется. Так с 1 января 2024 года она была увеличена на 7,5 % и стала равной 133,05 рублей.Размер пенсии гражданина складывается из его страховой части (ИПКхСПК) и фиксированной выплаты, размер которой устанавливается законодательно и также ежегодно индексируется. С 1 января 2024 г. фиксированная выплата увеличена на те же 7,5%.Соответственно, неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года размер пенсии увеличен на 7,5 %.Совсем иначе происходит индексация страховой пенсии для работающих пенсионеров. Общий порядок на них не распространяется как минимум до конца текущего года. Работающие пенсионеры продолжают формировать свои пенсионные права, поскольку работодатели отчисляют за них соответствующие страховые взносы в Социальный (Пенсионный) фонд. Для них установлен максимально возможный размер пенсионных баллов за год – 3. Ежегодно их пенсия увеличивается на стоимостное выражение заработанных ими за год баллов. Проще говоря, заработанные ими пенсионные баллы умножаются на стоимость балла, и эта сумма прибавляется к пенсии. Однако стоимость пенсионного балла для них берется не современная, по состоянию на 2024 год, а та, которая имела место на момент их ухода на пенсию. Например, если гражданин получил право на пенсию в 2020 год, то в последующем, пока он продолжает трудиться, его вновь заработанные баллы будут умножаться на СПК, установленный в 2020 году.По окончании трудовой деятельности (или ее прекращению не менее, чем на месяц) размер пенсии такому гражданину будет проиндексирован наравне с неработающими. То есть, его заработанные пенсионные баллы будут умножены на современную стоимость балла.Для возникновения права на пенсию необходимо три условия:В связи с поэтапным увеличением пенсионного возраста в 2024 году право на получение страховой пенсии получат женщины, достигшие возраста 58 лет (1966 г.р.) и мужчины, достигшие возраста 63 лет (1961 г.р.), при наличии у них 15 лет страхового стажа, и 28,2 пенсионных балла.А что делать тем, кто не смог за свою трудовую жизнь заработать необходимое количество пенсионных баллов или не выработал необходимый трудовой стаж? Российская Федерация является социальным государством, а это значит, что ни один пожилой человек не останется без социальной поддержки, гарантированной Конституцией РФ. Именно для этих целей законодателем установлена возможность получения социальной пенсии. Социальная пенсия – это государственная пенсия по старости.Социальная пенсия назначается тем гражданам, которые не смогли заработать право на страховую пенсию. Но и в этом случае они получат соответствующую социальную поддержку. Право на социальную пенсию возникнет для таких граждан при достижении ими возраста 65 и 70 лет соответственно женщины и мужчины. В связи с поэтапным увеличением возраста, в 2024 году право на социальную пенсию возникнет у женщин в возрасте 63 года, у мужчин – 68 лет.Размер социальной пенсии определяется законодательно и ежегодно, как и страховая пенсия, индексируется. Социальная пенсия обычно индексируется по состоянию на 1 апреля. Так, с 1 апреля 2024 г. социальная пенсия увеличена на те же 7,5 %.Кроме этого, социальная пенсия служит расчетной единицей для определения размера пенсий отдельных категорий граждан, которым пенсия устанавливается в кратном размере к социальной (например, детям-инвалидам, гражданам из числа малочисленных народов Севера и др.).Автор - к.ю.н., доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор.

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Светлана Титор https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449560_1:0:326:325_100x100_80_0_0_7f2e114defaba6d7c6d8f8861f0311ab.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Титор https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449560_1:0:326:325_100x100_80_0_0_7f2e114defaba6d7c6d8f8861f0311ab.jpg

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