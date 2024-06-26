https://1prime.ru/20240626/poezd-849523051.html
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:19+0300
2024-06-26T19:19+0300
2024-06-26T19:59+0300
происшествия
россия
коми
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД."Двадцать шестого июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск", — сообщили в РЖД.Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коми
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
РЖД: 9 вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД.
"Двадцать шестого июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск", — сообщили в РЖД.
Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.