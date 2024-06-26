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Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми - 26.06.2024, ПРАЙМ
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T19:19+0300
2024-06-26T19:59+0300
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД."Двадцать шестого июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск", — сообщили в РЖД.Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
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россия, коми
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ
19:19 26.06.2024 (обновлено: 19:59 26.06.2024)
 
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми

РЖД: 9 вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в республике Коми, сообщает РЖД.
"Двадцать шестого июня в 18.12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск", — сообщили в РЖД.
Власти Инты сообщили, что состав пассажирского поезда сообщением Воркута-Новороссийск сошел с рельсов и перевернулся спустя несколько минут, как отъехал от станции Инта.
Отмечается, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Пассажирам оказывается вся необходима помощь. Не менее пяти человек пострадало в результате схода поезда. Движение поездов на участке остановлено.
Северо-западная транспортная прокуратура в республике Коми организовала проверку по факту схода поезда.
 
ПроисшествияРОССИЯКОМИ
 
 
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